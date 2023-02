Lastkraftwagenfahrer stürzt auf A5-Parkplatz bei Bühl

Ein Lastkraftwagenfahrer ist am Sonntagmittag auf einem Parkplatz der A5 gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Am Sonntag

Über den Notruf wurden die Beamten des Verkehrsdienstes Bühl gegen 12.30 Uhr über den Vorfall informiert, so die Polizei in einer Pressemeldung am Dienstag.

Laut Zeugenaussagen sei der 56-Jährige beim Aussteigevorgang ohne Fremdeinwirkung aus dem Führerhaus seines Lastkraftwagens gefallen und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er von den Rettungskräften in ein Klinikum gebracht.