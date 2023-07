Zahlreiche Abgänge

SV Bühlertal steht in der Fußball-Verbandsliga vor einem Neuanfang

Erst am letzten Spieltag hat der SV Bühlertal in vergangenen Saison den Klassenverbleib geschafft. Nun steht der Verein erneut vor einer schweren Saison in der Fußball-Verbandsliga. Viele Leistungsträger haben den SVB verlassen.