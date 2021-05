Der Tierschutzverein Bühl hat kürzlich das Projekt „Bambi-Suche via Drohne mit Wärmebildkamera“ gestartet. Nach der Generalprobe vor eineinhalb Wochen halfen am Wochenende zahlreiche Freiwillige, die Rehkitze vor Mähern zu beschützen.

Gerettet! Doch das kleine Bündel mit gepunktetem Fell weiß nichts von seinem wahnsinnigen Glück. Das Rehkitz hat Todesangst. Sein Herzchen rast und seine Augen sind in Panik weit aufgerissen. Schon steht es auf seinen dürren, wackeligen Beinchen. Eine Kiste wird über das bibbernde Tier gestülpt. „Alles gut“, schallt es über die Wiese. „Wir haben das Kitz gesichert.“

Um Rehkitze zu retten, hat sich der Tierschutzverein Bühl kürzlich eine Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft. Am Wochenende kam sie in Lichtenau nun zum ersten Mal zum Einsatz.

Federführend für die Aktion zeigt sich Vorstandsmitglied Markus Kühl, der für die Rettung aus der Luft erst kürzlich seinen Drohnenführerschein gemacht hat. „Wir wollen eng mit Landwirten, Jägern, Förstern, Jagdpächtern und Naturschützern zusammenarbeiten, um so vielen jungen Rehkitzen wie möglich diesen schrecklichen Tod zu ersparen“, sagt er. „Am effektivsten geschieht dies aus der Luft.“

Wird ein Kitz über die Wärmebildkamera geortet, werden die Such-Helfer per Funk zur Liegestelle geleitet. Sie nehmen das Kitz auf und legen es außerhalb der Mähfläche wieder ab. Dabei müssen sie zwingend darauf achten, dass dies ohne direkten Körperkontakt geschieht. Denn: „Nimmt ein Rehkitz Menschengeruch an, wird es in aller Regel von der Mutter verstoßen und muss folglich verhungern“, erklärt Kühl.

Acht Stunden lang sind die Tierschützer aus Bühl im Einsatz

Der Wecker der Tierschützer hat bereits um fünf Uhr früh geklingelt. Der Mond steht noch am Himmel, als sich der Drohnenpilot und seine Helfer in der Nähe des Riedsees in Scherzheim treffen. Circa zehn Freiwillige trudeln zu Beginn der Aktion ein. Auch Tierarzt Andreas Wahl ist mit an Bord. Im Laufe des Tages werden es immer mehr Helfer – und es wird ein langer Tag. Viereinhalb Stunden lang kreist die orangefarbene Drohne über den Köpfen der Tierfreunde. Der Einsatz selbst dauert acht Stunden.

Die Technik ist so gut, dass wir aus 70 Metern Höhe sogar eine Maus auf der Wiese sehen können. Markus Kühl, Tierschutzverein Bühl

Die Retter suchen nicht nur ein Feld ab, sondern gleich eine ganze Stange. Mithilfe der Wärmebildkamera können sie die Jungtiere auf Feldern ausfindig machen. „Bei Rehkitzen haben wir eine gute Chance, sie zu finden“, erklärt Kühl. „Die Technik ist so gut, dass wir aus 70 Metern Höhe sogar eine Maus auf der Wiese sehen können.“

Die Kamera lässt die Rehkitze im Gras erst wirklich sichtbar werden, da sich ihre Temperatur von der Umgebungstemperatur abhebt. Ihr gepunktetes Fell, kombiniert mit ihrem natürlichen Verhalten sich ins hohe Gras zu ducken, macht die Kitze nahezu unsichtbar für Fressfeinde – auch auch für Landwirte.

Rehkitze bleiben bei Gefahr einfach im hohen Gras liegen

Rehkitze haben noch keinen ausgeprägten Fluchtinstinkt. Sie werden von den Muttertieren im vermeintlich sicheren hohen Gras zurückgelassen. Dort kauern sie sich nieder und machen sich so klein wie möglich, bis sie wieder eingesammelt werden. Das führt dazu, dass sie bei einem heranfahrenden Mäher einfach liegen bleiben.

Immer und immer wieder überfliegt die Drohne die Felder. Die Helfer durchkämmen zusätzlich mit unermüdlichem Einsatz das nasse Gras, das weit über die Knie hinauf reicht. Dann und wann rennt ein Hase oder ein erwachsenes Reh aus dem Feld. Ein Zeichen dafür, dass sich noch ein kleines Rehkitz in der Wiese versteckt haben könnte.

Am Ende des Einsatzes in Bühl sind 15 Kitze gerettet

Auch ein Spürhund, eine Alpenländische Dachsbracke, ist mit am Start. Sie heißt Hexe und verfügt über eine feine Nase. Sie ist für einen Jäger ein sicherer Fährtensucher. Aber in diesem speziellen Fall ist sie keine große Hilfe, da die kleinen Bambis in den ersten Wochen keinen Eigengeruch haben. Am Ende des Einsatzes sind alle Helfer erschöpft, aber glücklich. Die Bilanz des Tages: 15 gerettete Kitze, 20 Hektar abgeflogene Quadratmeter, 100 Prozent Motivation.

Natürlich gibt es noch viel Luft nach oben. Aber jedes Leben zählt. Markus Kühl, Tierschutzverein Bühl

Markus Kühl ist nach dem den ersten Einsatz-Wochenende des Tierschutzvereins zufrieden. „Natürlich gibt es noch viel Luft nach oben. Der Tierschutzverein ist sich bewusst, dass nicht alle Flächen im Einzugskreis des Tierschutzvereins Bühl abdecken werden können, da das Zeitfenster der Kitzrettung nur wenige Wochen beträgt. Nämlich Mitte Mai bis Anfang Juni. Aber ein Anfang ist gemacht und jedes Leben zählt.“

Er lädt interessierte Organisationen und Landwirte ein, sich beim Tierschutzverein Bühl zu melden. „Wir unterstützen gerne beim Kompetenzaufbau.“