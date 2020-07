Zur Bestattung freigegeben

Tote 20-Jährige aus Bühlertal obduziert

Auch Tage nach dem schrecklichen Geschehen in Bühlertal beschäftigt der Tod der 20-jährigen Frau die Anwohner. Mittlerweile ist der am Dienstag am Tatort vorläufig festgenommene 24-jährige mutmaßliche Täter einem Haftrichter vorgeführt worden. Der Körper der Frau wurde obduziert.