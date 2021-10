Traktor fährt in Bühl auf Auto

Ein 58-jähriger Traktorfahrer ist am Mittwochmittag in Bühl einem Auto aufgefahren. Die Autoinsassen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 58-jähriger Traktorfahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr an einer Ampel in der Rheintalstraße einem abbremsenden Ford auf. Das Auto wurde dabei mehrere Meter nach vorne geschoben.

Die 59 und 88 Jahre alten Insassen wurden leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.