Über 1.000 Anrufe täglich: Fahrradhändler in Bühl bekommen hohe Nachfrage kaum in den Griff

Mal schnell zum Frühjahrsanfang das Fahrrad überprüfen oder gleich ein neues kaufen – das ist gar nicht so einfach. Bei den Bikeshops herrscht Hochkonjunktur, denn wegen Corona ist die Nachfrage bei den Fahrrädern riesig. Es geht nichts ohne Termin, teilweise sogar nur noch über E-Mail, wie Händler aus der Region berichten.

„Es ist unglaublich, wir zählen schon 1.200 Anrufe am Tag. Das können wir gar nicht mehr leisten, weshalb wir Anfragen über unsere Homepage per E-Mail bearbeiten“, berichtet Thomas Fuhr vom gleichnamigen Fahrradshop in Sinzheim direkt an der B3. Und so schauen sich die Kunden das ersehnte Velo per Click & Collect aus und vereinbaren dann eine Probefahrt. „Dann kommt unser Team zum Einsatz, und in Absprache mit dem Kunden werden die Extrawünsche besprochen“, beschreibt Fuhr den Ablauf.

Er und die anderen Händler in der Umgebung sind „angesichts der immensen Nachfrage schlichtweg überlastet.“ Deshalb gibt es auch beim Service eine Warteliste, auf die in der Regel nur Stammkunden aufgenommen werden. Bei Fuhr hat man nach dem Boom im vergangenen Frühjahr vorausschauend kräftig geordert.

Aber das will nichts heißen, denn die Hersteller können die Nachfrage bei weitem nicht befriedigen. „Und sie verteilen deshalb die Bikes unter den Fachhändlern“, erzählt Fuhr. Da ist ein guter Kontakt zu den Kollegen schon mal hilfreich, wenn es klemmt.

E-Bike ist die Nummer eins

„Das E-Bike ist jetzt die Nummer eins über alle Altersklassen hinweg“, bestätigt Inhaber Joachim Weiss von Zweiradcenter Weiss in Bühl. Auch er kann nicht absehen, wie lange seine im vergangenen Jahr georderten Bikes ausreichen. „Corona ist auch hier das Stichwort. Die Fitnessstudios sind zu, und es gibt keinen Hallensport. Die Menschen weichen auf das Fahrrad aus, um sich zu bewegen. Zudem bietet das Bike die Freiheit, auf öffentliche Verkehrsmittel zu verzichten“, erzählt Weiss.

Der Preis unterstreicht den Stellenwert der Bikes: Im Schnitt bezahlen die Kunden rund 3.000 Euro für ein E-Bike, stellen die Händler durch die Bank fest. Die üblichen Fahrräder ohne zusätzlichen Antrieb werden im Fachjargon mittlerweile Bio-Bikes genannt. Auch die werden weiter nachgefragt. Aber das Fahrrad mit Elektroantrieb ist mittlerweile der absolute Marktführer – vom Kinderfahrrad bis hin Mountainbike.

Fahrrad nach Maß

Das sieht auch Thomas Rischke so, der mit Lebensgefährtin Andrea in der Ottersweierer Hubstraße in den ehemaligen Räumen von Landhandel Oechsle den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. „Es läuft super. Wir sind ausgebildete Fachleute und legen großen Wert auf ein maßgeschneidertes Bike. Wir wollen wissen, wo der Käufer wohnt und was er mit dem Fahrrad unternehmen möchte“, sagt Rischke. Ein Kunde in Bühlertal habe durch die Höhenlage seines Wohnorts gleich ganz andere Ansprüche als einer, der überwiegend in der Ebene unterwegs ist.

Je nach Einsatz gebe es in Bezug auf die Ergonomie viel beim Rahmen und bei den technischen Komponenten zu beachten. Er greift dabei auf seine Erfahrung bei speziellen Fahrrädern für Menschen mit Handicap zurück. „Aber eins ist klar. Wir wollen nicht nur verkaufen, sondern freuen uns auch aufs Schrauben“, versichert Rischke, der auch gern den Service für Fahrräder anbietet, die nicht in seinem Shop gekauft wurden.

Die Warteliste ist lang

„Ja, auch bei uns gibt es mittlerweile eine Warteliste. Aber wir unterscheiden da schon noch. Wenn jemand mit einem platten Reifen kommt, wird das natürlich sofort gerichtet“, sagt er.

Der Kundenstamm reiche mittlerweile von Baden-Baden bis Ottenhöfen. Und das bereits in der kurzen Zeit seit dem Beginn des Geschäftes im April vergangenen Jahres. Mit den Reparaturen sei es wegen der enormen Nachfrage ebenfalls nicht so einfach. „Es gibt namhafte Hersteller, die einfach nicht oder nur in geringen Raten liefern, weil auch die Lieferketten unterbrochen sind. Das ist für uns Werkstätten ein Problem. Der Vorlauf bei den Terminen liegt deshalb in der Regel zwischen zwei und vier Wochen.“

Und wo liegen die Trends? Mountainbikes mit E-Motor sind stark auf dem Vormarsch. Auch Modelle für Kinder und Jugendliche. „Die sollten ja bei einem gemeinsamen Ausflug den Eltern hinterher kommen“, sagt Rischke. Er hofft, wie seine Kollegen, mit denen er in engem Austausch steht, auf eine baldige Lockerung der Corona-Verordnungen. „Wir sind wegen Corona sehr vorsichtig“, sagt er. Zugleich hofft er, wenn Lockerungen kommen, wieder vermehrt Probefahrten anbieten zu können.