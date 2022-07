Üble Überraschung bei Glockenturm-Sanierung in Bühl-Altschweier

Bislang ist bei der Sanierung in der Spitze des Altschweierer Kirchturms alles wie am Schnürchen gelaufen. Erst vor kurzem wurden die großen Glocken-Joche aus massiver Eiche sowie neue Klöppel von außen mit einem Hubsteiger in den Turm gehievt.

Nach dieser spektakulären Aktion am Kirchturm von St. Gallus standen vor dem Aufhängen der Glocken an die neuen Joche eigentlich nur noch Aufräumarbeiten. Aber dabei gab es eine Überraschung: Mächtige Balken am Sockel des Glockenstuhls sind verfault.

„Ja, das war schon eine ziemliche Überraschung, als wir den Schutt entfernt und den Schaden entdeckt haben“, beschreibt Tobias Falk die Situation. Der Meister im Zimmerhandwerk, der die Arbeiten mit seinem Betrieb Holzbauatelier in den Moritzenmatten ausführt, erkennt sofort die Ursache: „Der Schutt stammt von früheren Arbeiten hier oben. Eigentlich ist das nicht schlimm. Aber hier lag er jahrelang auf wichtigen tragenden Balken. Und das an der Westseite, also der Wetterseite. Demzufolge hat er ständig Feuchtigkeit gezogen und über die Jahre dann die alten Balken marode gemacht.“

Die großen Balken, also Lager und Unterzug sowie Streben, wurden bis an die gute Substanz hin gekürzt und dann neue Balken aus altem Eichenholz in der Werkstatt nachgefertigt.

Dicke Ersatzteile müssen im Glockenturm nach oben

Die Zimmermänner Nico Kraus und Julius Kölmel nehmen um 9 Uhr noch eine kleine Stärkung am geöffneten Transporter vor der Kirche zu sich. Bevor es im Glockenturm weitergehen kann, müssen die beiden dicken Ersatzteile nach oben.

Kraus schnappt sich ein Teil aus dem Heck des Transporters und schwenkt es langsam durch die Luft auf seine rechte Schulter. Dann geht es los in die Kirche auf die Orgel-Empore, von dort aus folgen etliche weitere Stufen und Zwischenpodeste, bis es kurz vor der Glockenebene noch zwei Leitern gibt.

Um auf die Empore zu kommen, muss am Ende der Leiter das Balkenstück direkt nach vorne zeigen, damit es durch die beiden Balken an der Öffnung der Empore hindurchpasst. Oben angekommen, ist in dem alten Gemäuer ein deutliches Keuchen zu vernehmen. Dann kommt schon Kölmel mit dem zweiten Ersatzstück auf der Schulter angeschnauft.

Damit nicht genug: Bevor die Männer dazu kommen, die nachgefertigten Teile einzufügen und mit alten Holznägeln zu sichern, gehen sie noch ein paar Mal die Leitern und Treppen nach unten und kommen mit Eimern voller Werkzeug nach oben. Dann geht es ans Einpassen.

Viel Spielraum bleibt dabei nicht. Damit die Männer sicher arbeiten können, mussten oberhalb die Glocken, die neu gefertigten Joche und der komplette Glockenstuhl an der darüber liegenden Ebene angehängt und gesichert werden.

Glocken-Spezialisten in Altschweier im Einsatz

Wenn dies vollbracht ist, kommen wieder die Glocken-Spezialisten von der Schneider Turmuhr und Glockentechnik aus Schonach ins Spiel. Wenn der Glockenturm wieder intakt ist und die neuen Joche hängen, kommen auch wieder die alten Kirchenglocken an ihren Platz und die neuen Klöppel werden ausgerichtet.

Bevor die Bewohner Altschweiers wieder das ihnen vertraute Glockenspiel vernehmen können, wird es wohl noch einiges an Feinabstimmung zu erledigen geben, falls sich nicht noch irgendwo in dem alten Gemäuer eine weitere Überraschung versteckt hält.