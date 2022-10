Uhu plant teilweisen Abschied aus Bühl und prüft Produktionsoptionen

Das Unternehmen Uhu macht sich auf die Suche nach einem neuen Standort für seine Verwaltung. Das bisherige Gebäude aus den Jahren 1963/64 lässt sich nicht wirtschaftlich sinnvoll sanieren. Eine Veränderung steht auch bei der Produktion an: Entweder wird sie in Bühl modernisiert, oder es entsteht ein Neubau in Greffern. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Ende 2023 zu rechnen. Das ist der Kern einer Pressemitteilung, die das Unternehmen der Bolton Group am Freitag verschickt hat.

Am Mittwoch haben die Beschäftigten von dem jetzt gestarteten Projekt erfahren, mit dem Uhu „neue Horizionte für die erfolgreiche Weiterentwicklung in der Region ausloten“ möchte. „Horizont“ lautet auch der Titel des Projekts.

Modernisierung in Bühl oder Neubau im Chemiepark Rheinmünster?

Untersucht werden dabei Modernisierungspotenziale des Werks in Bühl und die möglichen Vorteile eines Neubaus im Chemiepark Rheinmünster. Dort betreibt das Unternehmen seit 2019 bereits sein Logistikzentrum. Einen Vorteil nennt Uhu in seiner Pressemitteilung bereits: Es bestünde die Chance, „die Vision einer möglichst CO 2 -neutralen, nachhaltigen und effizienten Produktion zu verwirklichen, logistisch und energetisch optimiert unter einem Dach“.

Das Aber: Es wäre die deutliche größere Investition gegenüber der Modernisierung in Bühl. Der Standort wiederum biete „mit den engen Platzverhältnissen, verteilt auf sehr viele Gebäude und umgeben von Wohnbebauung, nur graduelle Entwicklungsmöglichkeiten“. Standortleiter Frank Peekhaus stellt jedenfalls klar: Beide Optionen würden gründlich geprüft, und Uhu bleibe auf jeden Fall in der Region.

Beim Verwaltungsgebäude ist eine Entscheidung bereits gefallen: „Parallel zur Untersuchung der Produktion wird nach einem optimalen neuen Standort für die Verwaltung in möglichst großer Nähe gesucht. Infrage kommen dabei neue Räumlichkeiten in Bühl, in Greffern oder an anderer geeigneter Stelle in der Region.“

Mitarbeiter sollen regelmäßig informiert und eingebunden werden

Die Mitarbeiter sollen regelmäßig über den Projektfortschritt informiert und zu einzelnen Fragen eingebunden werden. Ähnliches habe Uhu auch gegenüber der Stadt zugesagt, wie Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) berichtete. Er hatte sich am Donnerstag gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier bei Uhu informieren lassen. Schnurr nannte dies einen positiven Aspekt.

Bereits am 26. Oktober würden Vertreter des Unternehmens im Gemeinderat das Vorhaben erläutern. Der Wunsch der Stadt sei es, sowohl Verwaltung als auch Produktion in Bühl zu halten. Immerhin sei Uhu einer der größten Gewerbesteuerzahler. Für einen neuen Verwaltungsstandort werde die Stadt nach Möglichkeiten suchen. Verlässt Uhu Bühl komplett, wäre das Areal prädestiniert für wohnbauliche Nutzung, meinte Schnurr.

Der Rheinmünsteraner Bürgermeister Helmut Pautler (parteilos) hat in einigen Tagen einen Termin bei Uhu, telefonisch ist er bereits informiert worden. Bei der Verlagerung der Uhu-Logistik habe die Gemeinde gute Argumente ins Feld geführt, etwa die „Lagegunst und den Standortvorteil“.

Rheinmünsters Bürgermeister betont Standortvorteile

Die seien auch jetzt gültig: Für ein „mehr als europäisch“ agierendes Unternehmen sei etwa der nahe Airpark ein großes Plus. Dazu seien im Gewerbepark bereits Chemieunternehmen zu Hause und teilten sich gemeinsame Aufgaben wie die Werksfeuerwehr. Die Zahl der sozialversichersungspflichtigen Arbeitsplätze sei in den vergangenen Jahren in Rheinmünster deutlich auf 3.600 angestiegen und könnte dank Uhu noch einmal kräftig steigen. Für die Gemeinde wäre das aus Pautlers Sicht eine Hilfe bei der Kompensation der wegfallenden Kiespacht.