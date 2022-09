Ukrainerinnen laufen beim Bühler Zwetschgenfestumzug mit

Ukrainische Flüchtlingsfrauen laufen am Sonntag in Trachten und mit einem Banner beim Bühler Zwetschgenfestumzug mit. Was ihre Botschaft ist.

In Bühl steht wieder alles im Zeichen des Zwetschgenfestes, das als einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Stadt gilt. Eine der Säulen des Festes ist der Umzug durch die Innenstadt mit Motivwagen, Fußgruppen, Fanfaren, Musikkapellen. Natürlich darf dabei auch die strahlende Zwetschgenkönigin nicht fehlen.

In Sachen Strahlkraft wird sie in diesem Jahr allerdings Konkurrenz bekommen. Die ukrainischen Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern werden am Sonntagnachmittag ebenfalls am Bühler Zwetschgenfestumzug mitlaufen: mit Trachten und Blumenkränzen auf dem Kopf. Dabei werden sie Volkslieder und Tänze aus ihrer Heimat präsentieren.

Die Gründe für die Teilnahme sind schnell genannt. „Wir haben so viel Grund, Danke zu sagen“, bekräftigen Oleksandra Holyaka und Olena Pischcheiko stellvertretend. „Wir wurden hier mit offenen Armen aufgenommen.“

Olena Pischcheiko fügt hinzu: „Als ich im April in Bühl ankam, hatten meine Familienmitglieder nur je eine kleine Tasche dabei.“ Tränen schimmern in ihren Augen. „Wir mussten alles zurücklassen. Nicht mal eine Fotografie konnten wir einstecken. In Bühl sind wir mit völlig fremden Menschen zu Familien zusammengewachsen. Wir fühlen uns sehr wohl hier. It’s a good place.“

Ukrainer zeigen Banner bei Bühler Festumzug

Natürlich gab es im Vorfeld zum Umzug, der sich Sonntag durch die Stadt schlängelt, jede Menge zu tun. Seit Tagen sind die Frauen damit beschäftigt, Blumen zu buntem Kopfschmuck zu binden. Außerdem soll ein Banner die Gruppe anführen. „Zusammen sind wir stark“ ist darauf zu lesen.

Organisatorisches galt es ebenfalls zu klären, wie die Auswahl der Tänze und die Zusammenstellung der Lieder. Es sind Werke, die die Verbundenheit der Ukrainer zu ihrer Heimat widerspiegeln: die Liebe, die Sehnsucht, die Verbundenheit zu ihrem Land und den Menschen dort, die für Freiheit und Frieden kämpfen.

Und wer genau hinhört, dem bleiben die feinen Nuancen nicht verborgen: Stolz und Willenskraft, nicht zuletzt die Hoffnung und vor allem Dankbarkeit.

Für die vielen helfenden Hände, die sich nicht nur in Deutschland den flüchtenden Menschen entgegengestreckt haben. Eines soll die Teilnahme am Bühler Zwetschgenfestumzug auf keinen Fall sein: ein politisches Statement.

Deutsch-Ukrainischer Verein Karlsruhe hilft Flüchtlingen

Bei dem Treffen mit den Frauen liegen Lachen und Tränen immer sehr nahe beieinander. Jede einzelne Blume, die in den Kranz gebunden wird, könnte eine traurige Geschichte erzählen, über Flucht und Tod, Verlust und Trauer. Mehr als einmal treiben Erinnerungen Tränen in die Augen.

Trotz der schlimmen Umstände sind die ukrainischen Frauen oft fröhlich. Sie bleiben optimistisch und versuchen, aus der Situation das Beste zu machen und helfen überall, wo es nötig ist, wie in der Bühler Tafel.

Über die Menschen dort sagen Oleksandra Holyaka und Olena Pischcheiko: „Bei unserer Ankunft hat man uns in der Bühler Tafel aufgefangen. Die Tafel hat uns außerdem eine Plattform geliefert, dort konnten wir uns treffen und uns austauschen.“

Neben dem Umzug am Sonntag wollen die Heimatvertriebenen auch auf dem Bühler Bauernmarkt am 17. September die Bühler Tafel unterstützen. So werden am Tafel-Stand ukrainischen Spezialitäten kredenzt.

Auch unter den Flüchtlingen selbst sei die Hilfsbereitschaft groß – regional wie überregional. Der Verein „Ukrainer in Karlsruhe. Deutsch-Ukrainischer Verein”, helfe, wegen seines großen Netzwerks, den Menschen im Kriegsgebiet vor Ort.

Ob es in der Ukraine Zwetschgen gibt

Was verbinden die Ukrainerinnen mit dem Zwetschgenfest? „In unserer Heimat gibt es ähnliche Feiern“, berichtet Holyaka. „In der Ukraine feiert jede Region eine Art Erntedankfest, bei der die jeweilige Frucht in den Mittelpunkt gestellt wird.“

Olena fügt auf Englisch hinzu: „Bei uns gibt es zum Beispiel ein Wassermelonenfest.“ Und gibt es auch Zwetschgen? Da diskutieren die Frauen erst einmal eine Weile in ihrer Sprache. Schließlich folgt das Ergebnis der internen Kommunikation.

„Ähnlich der Zwetschge gibt es eine längliche Pflaumenart. Daraus wird Kuchen, süße Marmelade und Wein gemacht.“ Mögen die beiden denn die Bühler Zwetschge? Da strahlt Olena Pischcheiko: „Ich liebe Zwetschgenkuchen.“