Unbekannte brechen in Bühl mehrere Autos auf

Ein Unbekannter hat in Bühl mehrere Autos aufgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Donnerstag, 14. Oktober, im Zeitraum von 01.00 Uhr bis etwa 07.40 Uhr in der Aloys-Schreiber-Straße in Bühl mehrere Autos auf und durchsuchte die Handschuhfächer. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar, teilt die Polizei mit.

Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 990970, zu melden.