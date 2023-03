Unbekannte brechen in ein Haus in Bühl ein

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 5.45 Uhr und 20.45 Uhr in ein Haus in der Johann-Fraaß-Straße in Bühl eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher über die Balkontür Zutritt und durchwühlten mehrere Zimmer in dem gesamten Haus.

Neben Bargeld entwendeten die Personen auch Schmuck. Die Hausbewohnerin stellte den Einbruch am Mittwochabend fest und informierte die Polizei.