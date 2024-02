Ein Einbrecher ist am Dienstag in eine Wohnung in Bühl-Weitenung eingebrochen. Sie stahlen Schmuck und konnten unerkannt flüchten.

Am Dienstag in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 22 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Haus in der Elzhofener Straße in Bühl-Weitenung. Die Polizei teilte mit, dass der Dieb dort sämtliche Schränke und Schubladen durchsuchte und Schmuck stahl.

Die Höhe der Schäden ist noch unbekannt

Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des angerichteten Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei hofft nun auf die Hilfe von Hinweisgebern, die sich unter (0 72 23) 99 09 70 melden können.