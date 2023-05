In ein Hotel in der Kappelwindeckstraße in Bühl ist Dienstagnacht gewaltsam eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt.

Zu einem Einbruch in ein Hotel in der Kappelwindeckstraße in Bühl ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag gekommen. Die Einbrecher gelangten zwischen 0.30 Uhr und 3 Uhr gewaltsam in das Innere des Hotels, wie die Polizei mitteilte.

Dort wurden 500 Euro Bargeld entwendet und ein Sachschaden von 200 Euro verursacht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.