Unbekannte klauen sieben Ziegen in Bühl

Sieben Ziege haben Unbekannte in Bühl von einer Weide geklaut. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr sieben Ziegen in Bühl geklaut, indem sie den Weidezaun anhoben. Die Ziegenweide befand sich hinter einem Indoorspielplatz in der Hägenichstraße, teilte die Polizei mit.