Unbekannter randaliert in Bühl: Auto zerkratzt und Wohnhaus demoliert

Zunächst hat der Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bühl ein Auto demoliert, dann das Fenster eines Wohnhauses zerstört und zu guter Letzt die Hausfassade mit Eiern beworfen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Rheinstraße in Bühl ein Auto und eine Hausfassade beschädigt. Wie die Polizei informierte, demolierte der Täter mit einem Stein die rechte Tür sowie die Front- und Beifahrerseite. Zudem wurden mehrere Kratzspuren an dem Auto vorgefunden.

Der Täter habe sich außerdem an dem Wohnhaus zu Schaffen gemacht, heißt es in der Mitteilung weiter. Er beschädigte mit einem Stein die Fensterscheibe im zweiten Obergeschoss. Außerdem bewarf er die Hausfassade mit Eiern.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro. Das Polizeirevier Bühl ermittelt nun in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise zu dem unbekannten Täter.