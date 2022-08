Unbekannter raubt Seniorin in Bühl aus: Polizei bittet um Mithilfe

Nach einem Handtaschenraub an einer Senioren am Montag hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen konnten eine Täterbeschreibung beisteuern, die bei der Suche des Unbekannten helfen soll.

Ein Unbekannter hat am Montagabend in der Rheinstraße eine Senioren ausgeraubt. Wie die Polizei informierte, war die Dame gegen 20.50 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator auf dem Gehweg aus Richtung eines Lebensmittelmarktes unterwegs, als der Unbekannte die Handtasche der Dame an sich nehmen wollte.

Auf die Gegenwehr der 83-Jährigen reagierte der Dieb mit einem Stoß gegen den Arm der Frau, so dass er die Tasche ergreifen konnte. Nicht nur die Seniorin, sondern auch in der Nähe befindliche Zeugen nahmen die Verfolgung des im Anschluss Flüchtenden auf, konnten diesen allerdings nicht mehr einholen.

Nun ermitteln die Beamten der Kriminalpolizei und bitten mithilfe einer Täterbeschreibung um Hinweise zu dem noch unbekannten Mann.

Täterbeschreibung – 20 bis 30 Jahre alt – schlank – 170-180 Zentimeter groß – kurze dunkle Haare – dunkler Dreitagebart – bekleidet mit dunklen Shorts, möglicherweise mit weißem Streifen, helles T-Shirt und dunkler Pullover

Polizei sucht Zeugen

Sachdienliche Hinweise werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer (0 78 1) 21 2820 entgegengenommen.