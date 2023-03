Zeugen gesucht

Unbekannter stiehlt Kennzeichen in Bühl

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag an einem auf einem Parkplatz in der Straße in Bühl „Am Froschbächle“ abgestellten Auto das vordere Kennzeichen gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.