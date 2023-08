Im Zusammenhang mit einem Auffahrunfall an der REAL-Kreuzung in Bühl-Vimbuch suchen die Beamten des Polizeireviers Bühl nach weiteren Unfallzeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten.

Am Samstagnachmittag

Am vergangenen Samstag gegen 14.30 Uhr befuhren der Führer eines schwarzen Audi A6 sowie eines schwarzen 3er BMW mit Schweizer Zulassung die L85 von Bühl kommend in Richtung BAB-Anschlussstelle, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

Im Kreuzungsbereich mit der Vimbucher Straße kam es zu dem besagten Auffahrunfall der beiden Fahrzeuge. Mehrere Fahrradfahrer dürften den Unfallhergang beobachtet haben.

Einer dieser Radfahrer wird beschrieben als 50-jähriger Mann von kräftiger Statur mit Fahrradhelm. Bekleidet war er mit einer schwarz/blauen Windjacke und Bluejeans.

Sachschaden von 30.000 Euro

Weiterhin führte dieser Radfahrer einen Transport- oder Kinderradanhänger mit. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Ein Personenschaden war nicht zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise in dieser Sache unter Tel. 07223 / 99097-111.