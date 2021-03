Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr am Samstagabend gegen ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rheinstraße in Bühl ist es am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 18.40 zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein noch unbekannter Autofahrer vermutlich beim rückwärts Ausparken mit seinem Auto gegen das Heck eines ordnungsgemäß geparkten grauen Mercedes.

Der Unbekannte fuhr anschließend fort, ohne sich um den angerichteten Schaden im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Auto um einen Sprinter oder ein ähnliches Fahrzeug gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Das Polizeirevier Bühl nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (07 22 3) 99 09 70 entgegen.