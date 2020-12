Anni bringt es auf den Punkt: „Es ist schade, dass wir unsere Schulfreunde nun mindestens drei Wochen lang nicht mehr sehen“, sagt die 13-Jährige. Sie geht in die 8 b der Carl-Netter-Realschule (CNR) in Bühl. Und die macht von diesem Mittwoch an mit dem Beginn des zweiten staatlich verordneten Stillstands ebenso dicht wie alle anderen Bühler Bildungseinrichtungen. Zu denen gehört das Windeck-Gymnasium. „Die Klassen 5 bis 10 haben vorgezogenen Ferien“, berichtet Andrea Körner, die Leiterin des Windeck-Gymnasiums in Bühl.

Allerdings kommt der Betrieb nicht komplett zum Erliegen. Schulleitung und Sekretariat seien besetzt, zudem gebe es für die Klassenstufen 5 bis 7 eine Notbetreuung. „Da ist die Abfrage bei den Eltern bereits gestartet“, so Körner. Elft- und Zwölftklässler haben derweil Fernunterricht, bis sie am 22. Dezember in die Weihnachtsferien dürfen.

Für viele Schulkinder ist der Lockdown eine psychische Belastung

Es sind die nüchternen Fakten, die Vorgaben aus dem baden-württembergischen Kultusministerium. Die menschliche Komponente bleibt da erst einmal außen vor. Weitestgehender Stillstand – zum zweiten Mal binnen nicht einmal zwölf Monaten! Immerhin habe man noch ein gewisses Glück, „es verteilt sich auf zwei Schuljahre“, so Körner. Aber: „Für einzelne Kinder ist das eine immense psychische Belastung“, konstatiert sie.

Da fehlten die Strukturen, die Schüler können ihre Freunde nicht sehen, oft sitze die ganze Familie zu Hause. Doch es gibt noch mehr. „Manche verlernen das Lernen, tun sich teilweise schwer, einen längeren Aufsatz zu schreiben.“ Das Internet sei im Stillstand das Mittel der Wahl, sagt Körner, selbst Mutter, aber, gerade bei den Jüngeren, mit allen Nachteilen für die motorische Entwicklung. „Da kommen wirklich Probleme auf uns zu!“

Es ist die Ungewissheit, die an vielen Schülern nagt, berichtet Judith Feuerer, die Elternbeiratsvorsitzende des „Windeck.“ Und nicht nur das. Es ist auch der Druck, der auf jungen Menschen laste und zunehme: Denn ob es wirklich nach dem 10. Januar wieder weiter geht, wie derzeit mal vorgesehen, weiß keiner. Droht dann ein Marathon an Arbeiten? Bekomme ich überhaupt den ganzen Lernstoff bewältigt? Das sind die Fragen, die sich die Schüler stellen. Judith Feuerer ist selbst Mutter, ihre Jungs gehen alle in die Schule und sind sportlich aktiv. Und da ergebe sich das nächste Problem: „Es gibt ja keinen Ausgleich“, sagt Feuerer, die Sportvereine und alle anderen Freizeitmöglichkeiten haben den Betrieb eingestellt.

Lockdown in Bühl Von diesem Mittwoch an ändert sich an den Bühler Schulen und Kitas einiges. Der Shutdown wirkt sich zudem auf das Jugendzentrum Komm, das Kinder- und Familienzentrum sowie das Bürgerhaus Neuer Markt und die Mediathek aus. Hier die wichtigen Fakten. Schulen Die Schulen sind vom 16. Dezember bis einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen- ab dem 16. Dezember bis zum 22. Dezember wird an den Schulen eine Notfallbetreuung eingerichtet- die Notfallbetreuung wird von den Lehrkräften in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften der Stadt Bühl organisiert und ausgestaltet- das Zeitfenster der Notfallbetreuung umfasst den bisherigen Schulbetrieb (also mit Ganztagesschule, Kernzeitenbetreuung, Schülerhort und weiterem). Es findet kein Unterricht statt- die Essensversorgung im Rahmen des Mensabetriebs wird ab dem 16. Dezember bis zunächst einschließlich 10. Januar 2021 eingestellt- die Notfallbetreuung wird nur für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 eingerichtet, deren Erziehungsberechtigten zwingend darauf angewiesen sind- dies sind Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenz- sowie für Homeoffice-Arbeitsplätze gleichermaßen.- von den Eltern ist ein Nachweis des Arbeitgebers oder – in Folge der Kürze der Zeit – zumindest eine Eigenbescheinigung unter Darlegung von plausiblen Gründen vorzulegen. „Die Bescheinigung des Arbeitgebers ist aber zwingend“, betont der städtische Pressesprecher Matthias Buschert. Kindertageseinrichtungen Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sind vom 16. Dezember bis einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen. Für Kita-Kinder sowie Kinder, die in der Kindertagespflege betreut werden, wird an den regulären Öffnungstagen ebenfalls eine Notbetreuung eingerichtet- das Zeitfenster der Notfallbetreuung umfasst den üblichen Betreuungsrahmen der Kinder. In der Notfallbetreuung können Kinder aufgenommen werden, bei denen beide Erziehungsberechtigte von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt – wie bei den Schulen – für Präsenz- sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen.- Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, können aufgenommen werden- Von den Eltern ist ein Nachweis des Arbeitgebers oder – in Folge der Kürze der Zeit – zu mindesteine Eigenbescheinigung unter Darlegung von plausiblen Gründen vorzulegen. Dies gilt nicht für Kinder, die zum Schutz des Kindeswohls betreut werden. Städtische Einrichtungen Der Betrieb des Jugendzentrums Komm und des Kinder- und Familienzentrums ruht vom 16. Dezember bis einschließlich 10. Januar 2021. Die Musikschule unterrichtet bis zum Beginn der Weihnachtsferien online. Die Mediathek bleibt vom 16. Dezember bis einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen. Medien können weiterhin online ausgeliehen werden. Das Stadtmuseum bleibt weiterhin geschlossen. Die Infothek des Bürgerhauses Neuer Markt wird geschlossen. Telefonisch erreichbar ist die Auskunft aber unter (0 7223) 9 31 67 99. Es ist möglich, Gutscheine zu bestellen, so Pressesprecher Buschert. Das gehe auch per E-Mail an info.bnm@buehl.de.

Dazu sitzen alle daheim, „da gibt es auch schnell mal einen Lagerkoller.“ Auch Realschülerin Anni spürt derzeit, wie hart es ohne den geliebten Sport ist. „Ich gehe normalerweise bis zu sechs mal pro Woche in eine Laufgruppe. Dies ist schon seit November nicht mehr möglich. Nun gehe ich eben alleine Laufen, auch wenn es in der Gruppe mehr Spaß macht.“ Generell verliere man seine Hobbys, sagt die 13-Jährige. Und anderes fällt auch einfach weg, weiß die Elternbeiratsvorsitzende. Landschulheimaufenthalte, Studienfahrten, Bogy-Praktika, Dinge, auf die sich Schüler freuen. Viele Eltern sind der Ansicht sind, man hätte den Lockdown auch erst Ende der Woche beginnen lassen können.

Jugendzentrum sowie Kifaz in Bühl machen dicht

Die Umsetzung der staatlichen Vorgaben bereitet bisweilen – vor allem wenn sie kurzfristig aufschlagen – einen Mehraufwand an Arbeit. Aber: „Es ist alles sehr unaufgeregt, wir sind gut vorbereitet“, sagt Michael Lebfromm, Schulleiter der Handelslehranstalt (HLA) Bühl. Für die HLA zahle es sich aus, dass sie früh eine Digitalisierungsoffensive gestartet habe. Blauäugig ist Lebfromm keineswegs. „Die Schwierigkeiten kommen vielleicht erst ab dem 10. Januar“.

Auch die CNR trifft der Lockdown nicht unvorbereitet, man habe so etwas angesichts der hohen Infektionszahlen erwartet und entsprechende Szenarien erarbeitet, so Schulleiter Steffen Faller. Wie an anderen Schulen gibt es eine Notbetreuung, Sekretariat und Schulleitung seien zu erreichen. Die Abschlussklassen erhalten Fernunterricht. Dass die Schüler das Lernen verlernen könnten, unterschreibt Faller nicht. Lang ist die Liste der Bühler Einrichtungen, die in Notfallbetrieb gehen oder schließen. Letzteres betreffe das Jugendzentrum Komm ebenso wie das Kinder- und Familienzentrum, erläutert Stadt-Pressesprecher Matthias Buschert.