Tendenzen: Bühl und Bühlertal haben sich weitgehend identisch entwickelt. Das Plus der Ankünfte liegt in Bühl bei 23,1 Prozent (35.741), in Bühlertal bei 24,3 Prozent (6.449). Bei den Übernachtungen legte Bühl um 28,2 Prozent (103.329) und Bühlertal um 28,3 Prozent (17.862) zu. Der durchschnittliche Aufenthalt erhöhte sich um jeweils 0,1 Tage auf 2,9 in Bühl und 2,8 in Bühlertal. Beim Anteil ausländischer Übernachtungen trennten sich die Wege. Sie stiegen in Bühl von 12,6 auf 14,9 Prozent, in Bühlertal sanken sie von 17,7 auf 13,7 Prozent. Der Grund: In Bühl ist der Anteil der Geschäftsübernachtungen stärker gestiegen als in Bühlertal.

Die Bettenzahl: In Bühl sind es 1.536 (minus 1) und in Bühlertal 489 (plus 13) Betten. Gastgeber unter zehn Betten werden in Bühl seit 2018 nicht mehr erfasst, weil es im Gegensatz zu den gewerblichen Vermietern keine verbindliche Melderegelung gibt; in Bühlertal ist diese Kategorie dagegen über die Kurtaxe erfasst. Tino Rettig schätzt „moderat gerechnet“ mehr als 5.000 Übernachtungen pro Jahr in diesen nahezu 50 Bühler Ferienwohnungen und Zimmern. Auf 2019 berechnet wären es realistischerweise eher 10.000 Übernachtungen, „und das ist für die Gesamtstatistik nicht zu unterschätzen“. wl