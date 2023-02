Die Bühler Kultrocker sind zurück. Nach langer pandemiebedingter Pause geht es bei Van Teichmann wieder zur Sache. Und auch wenn die Band um Frontmann und Sänger Peter Teichmann schon mehr als 40 Jahre im Geschäft ist, Elan und Spielfreude sind nach wie vor gegeben.

Leiser sind sie ebenfalls nicht geworden, und vor allem ist sich Van Teichmann treu geblieben. Nun stehen sie wieder auf der Bühne, am 20. Februar, ab 20.31 Uhr, beim Rosenmontags-Rock im „Ochsen“ in Sinzheim.

Wir wollen ein Open Air machen Peter Teichmann

„Die Fans dürfen sich freuen“, sagt Peter Teichmann im Gespräch mit der Redaktion. Es findet sich natürlich das bekannte rockig-punkige Programm auf der Setlist, aber „wir haben einige neue Titel im Programm“.

Die musikalisches Möglichkeiten sind mehr geworden, seit Keyboarder Rüdiger Kist zur Band gehört. Ansonsten ist die Besetzung unverändert, mit Peter Teichmann (Gesang), Ralf Teichmann (Gitarre, Gesang), Simon Buchholz (Schlagzeug) und Klaus Knopf (Bass, Gesang).

Rosenmontags-Rock seit 1994

Den RR, also den Rosenmontags-Rock pflegen die „Teichmänner“ seit 1994, „unsere Erfindung“, konstatiert der Frontmann selbstbewusst. Die ersten Gigs spielte die Band im „Kneiple“ in Bühl, dann heizte die Gruppe im „Wagen“ in Fautenbach ein, inzwischen steigt der Rosenmontags-Rock in Sinzheim im „Ochsen“, eine der Adressen in der Region fürs Schnurren an Fastnacht.

Dass da „Rote Rosen“ (Hildegard Knef) nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst. Es sollte einst ein Kontrapunkt zur Fünften Jahreszeit sein, verrät Peter Teichmann. Aber was ein echter Mittelbadener ist, ein Bühler, der kommt um die Narretei nicht herum. „Die Fastnachter dürfen gern zum Rosenmontags-Rock kommen“. Zudem will Peter Teichmann in die Bütt, als Programmteil des RR.

Danach geht es gleich an die Planung und die Proben für eine ganz besondere Veranstaltung: 40 Jahre Bühnenpräsenz konnte Van Teichmann voriges Jahr feiern, und sie hätten es ja gern krachen lassen, aber dann fing sich der Frontmann den Corona-Virus ein – das war es mit dem Gig zum „Schwabenalter“. (Wer da Aufklärungsbedarf hat: Mit 40 wird der Schwabe weise). Nun also 40+1 im Jahr 2023. „Wir wollen ein Open Air machen“, so Peter Teichmann.

Auf der Suche nach einem Spielort für Geburtstags-Konzert

Wo genau, ist derzeit in der Verhandlung. Am Konzert-Ort „sind wir dran. Es gibt diverse Angebote für eine Location. Jetzt müssen wir sehen, was sinnvoll, machbar und vor allem finanzierbar ist“, so Peter Teichmann im Redaktions-Gespräch.

Im Zweifelsfall gebe es ja noch Plan B, der da heißt: Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl. Was allerdings bereits jetzt als sicher gilt, Van Teichmann wird bei diesem Konzert zumindest für ein paar Stücke in der Originalbesetzung auf der Bühne stehen. Neue, eigene Titel sind ebenfalls geplant.

Van Teichmann hat weiter seine Fans in Bühl und darüber hinaus. Das zeigte sich bei der Rockigen Weihnacht auf dem Bühler Adventsmarkt 2022. Bei diesem Benefizkonzert kamen 3.700 Euro für soziale Zwecke zusammen, das Geld fließt traditionsgemäß ausschließlich in Projekte in der Zwetschgenstadt, so Peter Teichmann.

Spenden für soziale Zwecke

Dieses Jahr verteilt es sich auf die Caritas (Familien in Not), den Tafelladen, die Diakonie (Seniorenprojekt: Kochen). Nicht zuletzt erhält eine Familie Unterstützung, die nach dem Tod der Mutter in Schwierigkeiten ist. Akustische Unterstützung erhielt Van Teichmann durch die Gastmusikerinnen Petra Hegemann und Katrin Staak-Trebing.

Und wenn es schon um Besonderheiten geht: Es regnete nicht, „also kein Van-Teichmann-Wetter“, so der Frontmann. Den Weihnachts-Rock werde es auch 2023 geben, aber erst Mal steht „40+1“ im Fokus.