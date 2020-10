Verdächtiger bei Einbruch in Bühl festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Verdächtigen, wie er unter das Tor des Marktes kroch. Kurz nachdem die Polizei informiert wurde, kommt es in der Robert-Bosch-Straße in Bühl zur Festnahme.

Ein 30-Jähriger Mann ist am Donnerstagabend einem Zeugen aufgefallen, wie er offenbar Gegenstände eines Marktes klaute. Kurz nach 21 Uhr nahmen Polizeibeamte ihn fest, nachdem sich der Mann nach Angaben der Polizei in verdächtiger Weise im Bereich eines Getränkehändlers in der Robert-Bosch-Straße zu schaffen gemacht hat.

Der aufmerksamer Zeuge wählte den Notruf, da er den Verdächtigen dabei beobachtete, wie er unter einem Tor des Marktes hin und her kroch und dabei Gegenstände entwendete. Auf was er es genau abgesehen hatte, wird nun ermittelt.