Schwarzwaldhochstraße

Verein Kulturerbe übergibt Tausende Unterschriften für Hundseck-Abriss

In den vergangenen Wochen haben die Aktivisten des Vereins Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße Unterschriften für den vollständigen Abriss der Ruine in Hundseck gesammelt. Nun übergaben sie diese an Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr – garniert mit einigen Forderungen und viel Kritik.