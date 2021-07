Mit dem Lärmaktionsplan entspricht die Stadt der Umgebungslärmrichtlinie von 2002, die die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, die Lärmbelastung in regelmäßigen Abständen durch standardisierte Berechnungsverfahren zu erfassen und zu veröffentlichen. Das wiederum ist die Basis für Lärmaktionspläne zur Verbesserung von Lärmproblemen. Der Plan bedeutet aber keine gesetzliche Vorgabe.

Werte von tagsüber 65 und nachts 55 dB(A) gelten laut Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg als gesundheitskritisch. Das ist in Bühl der Fall an der Seestraße in Oberbruch, in Vimbuch an der L85 und der Vimbucher Straße, in Bühl an Industriestraße (punktuell innerhalb der Gewerbegebiete), an der Hauptstraße, der Rheinstraße östlich der Bahnstrecke, der Bühlertalstraße, der Grabenstraße, in Eisental an der L 84 und in Altschweier im Bereich L83/An der Mattenmühle. Tagsüber sind 1.110 Personen betroffen, nachts 1.300.

Bei Werten von tagsüber über 70 und nachts 60 dB(A) ist von „deutlichen Betroffenheiten“ die Rede. Dann sind Gegenmaßnahmen keine Ermessenssache mehr, sondern in der Regel eine Pflicht, sofern keine damit verbundenen Nachteile nachgewiesen werden können. In der Industriestraße (punktuell innerhalb der Gewerbegebiete nachts), die Hauptstraße, die Rheinstraße östlich der Bahnstrecke, die Bühlertalstraße im Kreuzungsbereich Grabenstraße sowie in Altschweier der Bereich Altschweier L83/An der Mattenmühle (punktuell) sind hier tagsüber 200 Personen und nachts 350 betroffen.