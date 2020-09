Versorger französischer Streitkräfte: Selbst Paris hörte auf den Mann aus Neusatz

Der Neusatzer Bernhard Müller hat in seinen 25 Dienstjahren beim Economat, dem Versorgungszentrum der französischen Streitkräfte in Deutschland mit Hauptsitz in Bühl, viel erlebt. Das Eco gibt es seit 20 Jahren nicht mehr, doch die Geschichten sind immer noch spannend.

Es gibt Momente in seinem Berufsleben, die vergisst Bernhard Müller nicht: „Da musste ich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Arcachon an die Atlantikküste fahren, um frische Austern zu holen.” Mit der wertvollen Fracht auf dem Lastzug ging es dann zurück nach Bühl, und die in Deutschland stationierten Franzosen waren glücklich. Sie konnten zu Silvester die hoch geschätzten Schalentiere genießen.

Mehr als 25 Jahre arbeitete der Neusatzer für das Economat in Bühl, dem Versorgungszentrum für die französischen Streitkräfte in Deutschland (siehe weiteren Bericht in dieser Ausgabe). Seine Karriere begann er am 4. Juni 1974 in der Transportabteilung, wurde 1985 in den Betriebsrat gewählt und vertrat von 1988 bis zum Ende des „Eco” am 1. Januar 2000 als Betriebsratsvorsitzende die Belange von rund 300 nach deutschem Arbeitsrecht beschäftigten Bediensteten.

Es sei eine schöne Zeit gewesen, blickt der 70-Jährige zurück, nicht zuletzt deswegen, weil alles nicht so hektisch war. Über einen Mangel an Arbeit konnten sich Müller und seine Kollegen nicht beklagen. Die Lastwagenfahrer bedienten jeden deutschen Standort der Franzosen einschließlich der in Spitzenzeiten zwischen 1970 und 1980 insgesamt 50 Versorgungszentren mit ihren Läden und Supermärkten.