Versuchter Wohnungseinbruch in Oberbruch

Fassadenkletterer versuchten in eine Wohnung in Bühl einzusteigen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von 200 Euro.

Noch unbekannte Einbrecher haben versucht, in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 0.45 Uhr, in ein Anwesen in der Wendelinusstraße einzusteigen. Nach Erkenntnissen der Polizei zufolge gelangen die Unbekannten durch Aufhebeln eines Fensters in einen Schopf und anschließend in den Garten. Dort entnahmen sie eine Leiter. Diese stellten sie an die Hauswand, um vermutlich durch ein gekipptes Fenster einsteigen zu können.

Hierbei wurden sie möglicherweise von der Eigentümerin gestört, da diese ihr Fenster schließen wollte und hierbei die Leiter entdeckte. An der Eingangstür konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben nun die Ermittlungen eingeleitet und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.