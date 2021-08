Glasscherben und Axt-Attacken: Gartenbereich in Bühl-Vimbuch verwüstet

Unbekannte haben einen Garten in Bühl-Vimbuch verwüstet. Zurück blieben nur Zerstörung und Glassscherben. Das Polizei sucht nach den Tätern.

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag einen Garten im Gewann Hintere Matten in der Nähe der der Straße Forlenhof in Bühl-Vimbuch beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, sollen die Unbekannten mehrere Flaschen zerschlagen und Pflanzen mit einer Axt beschädigt haben.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Beamte des Polizeireviers Bühl ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und nehmen unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 Zeugenhinweise entgegen.