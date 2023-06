So war das Vesper zum Abschied des Baden-Badener Dekans

Mit einer feierlichen Vesper ist Dekan Michael Teipel vom Dekanat Baden-Baden, der ab September in Konstanz an der Münsterpfarrei wirkt, am Mittwoch im Kloster Maria Hilf verabschiedet worden.

Der Kirchenchor St. Peter und Paul unter Leitung von Michael Meier und Organist Wolfgang Trenkle gestalteten den Gottesdienst, dem Generalvikar Christoph Neubrand vorstand, musikalisch einfühlsam.

Der Vorsitzende des Dekanatsrats, René Lohs, verwies in der Begrüßung auf Teipels Mitverantwortung für die Kirchenentwicklung 2030 der Erzdiözese Freiburg. Der Prozess habe alle Haupt- und Ehrenamtlichen vor große Herausforderungen gestellt.

Zuvorderst Teipel und Dekanatsreferent Patrick Krieg sei es zu verdanken, dass man den Zeitvorgaben des Ordinariats weitgehend habe entsprechen können, lobte er, und bedauerte Teipels Abschied „außerordentlich“.

Vertrauen auf dem neuen Weg thematisiert

Generalvikar Neubrand griff ein Lied auf, das das Vertrauen auf den Herrn auf neuen Wegen thematisierte. „Dieses Vertrauen soll dich ein Leben lang begleiten“, sagte er zu Teipel.

„Das wirst du auch in deinem priesterlichen Wirken weitergeben.“ Der Dekan habe sich bemüht, dass es mit der Kirchenentwicklung 2030 gut weitergehe, betonte er.

Mit Bezug auf die Lesung („Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten“) sagte er, es sei uns aufgetragen, die Samen, die Gott uns gebe, mit Erde, Wasser, Licht und Wärme in Berührung zu bringen, „damit sie Wurzeln schlagen und wachsen bis zur Ernte“.

Dies gelte etwa im Miteinander von Kirche und Gesellschaft, in der Kirchenentwicklung 2030, in der Verantwortung für die Weitergabe des Glaubens.

Nicht unerwähnt ließ er die sexualisierte Gewalt und ihre Vertuschung durch die Amtskirche, die bei vielen Kirchenmitgliedern zu Resignation und Hoffnungslosigkeit geführt habe: „Das können wir nicht wegwischen.“

Statt davonzulaufen, müssen man die Fragen, die sich die Menschen zu Recht stellten, aushalten und schauen, wie man sich aus dem eigenen Gottvertrauen heraus gegenseitig stärken könne. Teipel wünschte er Gottes Segen für Abschied und Neuanfang.

Teipel ein „wertvoller und glaubwürdiger Mensch“

Grußworte sprachen der Erste Landesbeamte Jörg Peter, der evangelische Dekan Christian Link sowie Pfarrer Michael Zimmer vom Dekanat Baden-Baden, verbunden mit der Übergabe von Präsenten. Zimmer bezeichnete Teipel als wertvollen und glaubwürdigen Menschen sowie als „überzeugten und überzeugenden Priester“.

Abschließend dankte Teipel selbst allen, die ihm gesagt hätten: „Ich gehe mit.“ Sie hätten den Mut und das Vertrauen gehabt, „dass es gut weitergeht und der Einzelne in der Gesellschaft Großes bewältigen kann“.

Er fühle sich reich beschenkt durch Begegnungen, Gespräche und auch kritische Worte: „Ich bin unendlich dankbar für den gemeinsamen Weg.“ Seine wichtigsten Wegbegleiter rief er nach vorn und überreichte ihnen Geschenke. Eine große Schar stand am Ende um ihn versammelt: Ganz gewiss bezeichnend für „den Menschen und Priester“ Michael Teipel.