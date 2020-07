Wohnungsdurchsuchungen in Bühl und Bühlertal

Vier Tatverdächtige nach Einbruch in Bühler Kiosk

Nach dem Einbruch in einem Kiosk am Bahnhof Bühl gibt es jetzt vier Tatverdächtige. Mehrere Wohnungen in Bühl und Bühlertal wurden nach dem Diebesgut durchsucht.