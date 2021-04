Sportlern in Bühl-Vimbuch eröffnen sich neue Horizonte

Dem Schul- und Vereinssport stehen laut aktuellem Haushaltsplan auf Bühler Gemarkung 13 Hallen zur Verfügung. Flaggschiff ist die architektonisch äußerst gelungene Großsporthalle in der Steinstraße. Dazu kommen die Sportanlagen: Rasenplätze finden sich in der Bühler Kernstadt (Hägenich- sowie Ludwig-Jahn-Stadion), in Altschweier, Eisental, Neusatz, Vimbuch und Weitenung. Darüber hinaus gibt es in Eisental, Neusatz und Weitenung noch Hartplätze. Der traditionsreiche Kernstadtclub VfB Bühl hat im Hägenich zudem ein Kunstrasenfeld. Die Stadt investiert laut Tiebauamtsleiter Wolfgang Schuchter pro Jahr fast 150.000 Euro in den Unterhalt der Sportanlagen. Die ganzen Pflege-Arbeiten, geleistet vom Bauhof-Team, summieren sich auf 100.000 Euro, dazu kommen Materialkosten von etwa 20.000 Euro. 23.000 Euro erhalten die Vereine für ihre Eigenleistungen bei der Rasenpflege. In Bühl und Altschweier wird das Grün mit dem Aufsitzmäher getrimmt, bei den übrigen Vereinen sind Mähroboter am Start. Eine Tartanbahn hat bislang das Jahn-Stadion in der City. Vimbuch kann nun in Sachen Tartan mit der Kernstadt gleichziehen. jös