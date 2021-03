Volksbank Bühl bilanziert Jahr mit außergewöhnlichen Entwicklungen

Endes des vergangenen Jahres hatte die Volksbank in Bühl mit einem Neubau auf ihrem Parkplatz beginnen wollen. Doch das Vorhaben ruht, wie Vorstandsvorsitzender Claus Preiss sagte. Als wichtigen Grund nannte er die personelle Veränderung in der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul. Pfarrgemeinde und Stadtverwaltung sollten das Gebäude nutzen können. Doch gebe es in der Pfarrgemeinde derzeit dafür keinen Ansprechpartner, so Vorstandsmitglied Hans-Jörg Meier.

In der Hauptstelle Kehl hat derweil die auf 2,5 Millionen Euro veranschlagte Modernisierung begonnen. Die Arbeiten dauern bis November dieses Jahres.