An der Spitze der Volksbank Bühl gibt es zum Jahreswechsel eine Veränderung. Vorstandsvorsitzender Claus Preiss verlässt die genossenschaftliche Bank: eine überraschende Nachricht - und auch wieder nicht.

Nach 19 Jahren an der Spitze

Die Nachricht kommt überraschend: Claus Preiss verlässt zum Jahresende die Volksbank Bühl. Der Vorstandsvorsitzende ordnet die Überraschung aber umgehend ein: „Im März werde ich 65. Es war immer mein Plan, zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand zu gehen. Das ziehe ich jetzt nur zwei Monate vor.“ Darauf habe er sich „in bestem gegenseitigen Einvernehmen“ mit dem Aufsichtsrat geeinigt. Dessen Vorsitzender Claus Eckerle bestätigte das.

Wer Preiss’ Nachfolge antritt, darüber gab es vonseiten der Volksbank am Montag keine Auskunft. Andrea Andree, die Bereichsdirektorin Marketing und Kommunikation, verwies in dieser Frage an den Aufsichtsrat.

Die Bemerkung, dass die Weichen längst gestellt seien, wurde nicht kommentiert. Seit vier Jahren hat die Volksbank, ungewöhnlich in ihrer Geschichte, einen Dreier-Vorstand. Dies kann als Weichenstellung für die Preiss-Nachfolge verstanden werden.