Von Aldi zur Lebenshilfe: Johannes van Daalen leitet jetzt vier Cap-Märkte in Mittelbaden

Nach mehr als 30 Jahren als Filialleiter bei Aldi wechselt Stadt- und Kreisrat Johannes von Daalen zur Lebenshilfe. Dort ist er Chef der vier Cap-Märkte in Bühl, Baden-Baden und Achern.

Johannes van Daalen und Aldi gehörten mehr als drei Jahrzehnte zusammen. Jetzt ist der Filialleiter des Discounters im Froschbächel zur Lebenshilfe der Region Baden-Baden, Bühl, Achern gewechselt und übernimmt die für ihn neu geschaffene Aufgabe als Leiter des ebenso neuen Geschäftsbereichs Handel.

In diesem werden jetzt die vier Cap-Märkte der Lebenshilfe in Bühl, den Baden-Badener Stadtteilen Sandweier und Steinbach sowie in Achern zusammengefasst.

Der neue Acherner Markt öffnet erst am 8. April. Die Expansion der mittelbadischen Lebenshilfe im Bereich des Lebensmittel-Einzelhandels ist der Grund, einen Profi zu engagieren.