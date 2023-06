Wenn im Bühler Industriegebiet Songs aus der Popgeschichte erklingen, kommen Erinnerungen an legendäre Open-Airs auf. Sie haben mit der Yburg zu tun.

Phil Collins, Don Henley, Dave Grohl, Thomas Huber – eine Aufzählung, die eine Frage aufwirft: Was hat der Kopf von Huber’s Partyband mit Genesis, den Eagles und den Foo Fighters gemeinsam? Zweierlei: Die Herrschaften sind singende Schlagzeuger (wer’s umgekehrt mag: trommelnde Sänger), und wer ihre Konzerte besucht, hört Songs, die längst zu Evergreens geworden sind.

„Musik aus über 40 Jahren Rock- und Popgeschichte“ verspricht Huber denn auch für Samstag, 15. April. Ab 20 Uhr spielt Huber’s Partyband beim „Feierabend“ in der großen Werkstatt der Firma Josef Oechsle in der Robert-Bosch-Straße im Bühler Industriegebiet Süd. Ebenfalls mit von der Partie sind die Ass Fiddle Johnsons aus Baden-Baden. Das Ganze steht unter dem Motto „Local Heroes“.

Mit der Workout Band begann es

Beide Lokalhelden gehören zum Inventar der mittelbadischen Rock- und Popszene. Huber’s Partyband hat 1989 als Workout Band mit starker Eisentaler Färbung erstmals eine Bühne geentert. Sie hatte das ganz große Besteck dabei: Nicht nur die handelsüblichen Instrumente wie Gitarre, Bass, Drums, zum fetten Sound gehörten von Anfang auch ein Bläsersatz und Backgroundsängerinnen.

So erspielte sich die zehnköpfige Band eine große Fan-Gemeinde und strebte hoch hinauf. Das ist wörtlich zu nehmen: Von 1995 bis 1999 organisierte die Workout Band fünf Open Airs auf dem Yburg-Gelände – Konzerte, die legendär genannt werden dürfen. Jeweils zwischen 700 und 900 Musikfans ließen sich bei fünf Open Airs Hits in die Ohren hämmern.

Legendäre Open-Airs

Daran möchte Huber jetzt anknüpfen. Dafür gibt es nicht wenige Gründe. Die Ass Fiddle Johnsons, die in Bühl als erstes spielen werden, waren dreimal auf der Yburg dabei. Keyboarder Martin Schneider, der im vergangenen Jahr zu Huber’s Partyband gestoßen ist, war bei der Yburg-Premiere im Juli 1995 mit Piano-Sax dabei.

Und auch unter den aktuellen Gästen gibt es höchst bemerkenswerte Erinnerungen an jene Zeit. Maren Rassek sang bei der Workout Band im Chor, Gert Endres war 1997 als Gitarrist und Sänger von Scaramouche auf der Yburg dabei. „Dort haben sie sich kennengelernt“, weiß Huber, heute sind sie ein Ehepaar. Beide werden im Industriegebiet mit von der Partie, besser: Party sein.

Hubers Sohn Leon, schon mal als Drummer des Jahres ausgezeichnet, sitzt am Schlagzeug, Steffi Baumann spielt das Saxofon, und die Liste wird wohl auch noch etwas länger, deutet Huber an. Und auch die Jungs von der Survival Group Bühl, die die Logistik besorgen, haben Yburg-Erfahrung.

Es geht zurück in die Zukunft

So heißt es ein kleines bisschen „Zurück in die Zukunft“. Aber eben nur ein kleines bisschen, denn manches hat sich dann doch geändert. Nicht nur sind Band und Fans gemeinsam älter geworden, aus der Workout Band ist Huber’s Partyband geworden. Die ist auch deutlich kleiner als die ursprüngliche Truppe. „Es gab private und beruliche Veränderungen“, erinnert sich Huber.

Das daraus folgende Aus sollte ein kurzes Intermezzo bleiben. Schon nach wenigen Monaten war eine Viererbesetzung bei Hochzeiten und Geburtstagen unterwegs. Der Spaß am Spielen, die kleineren Locations, „das war gar nicht schlecht“, blickt Huber zurück. Was das badische Understatement sagen möchte: Es war so toll, dass es bis heute hält.

Jährlich etwa 20 Auftritte

Anfangs schlicht als Partyband firmierend, wurde daraus nach häufigen Fragen („Sind das die von der Workout Band?“, „Singt da der Thomas Huber?“) aus Wiedererkennungsgründen Huber’s Partyband. Neben dem Frontmann selbst sind Alex Ziola (Gitarre, Gesang) und Andreas Droll (Bass, Gesang) noch von der Ur-Formation dabei.

Es sind vor allem kleinere Auftritte bei Hochzeiten oder Geburtstagen, die das Quartett bestreitet, aber auch beim Adventsmarkt in Bühl heizt es ein. Dieses Jahr steht auch das Spargelfest in Hügelsheim im Terminkalender.

Zu diesen im Schnitt 15 Auftritten kommen vier oder fünf im größeren Rahmen, zu denen dann auch musikalische Gäste geladen werden. Gemeinsam mit dem Publikum feiern sie dann, mit einer Musik, die in Hubers Augen vor allem eines ist: zeitlos. Was keine Zeit kennt, ist immer angesagt, damals auf der Yburg und heute in einer Werkstatt.