Vorwürfe von Badegästen: Bühler Freibad ist nicht familienfreundlich und kleinkariert

Sonne, Sommer und Freibad gehören zusammen. Natürlich war bei den hochsommerlichen Temperaturen am Wochenende im Schwarzwaldbad jede Menge los. Überhaupt war der Juni bisher trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie rekordverdächtig.

Jörg Zimmer, Geschäftsführer der kommunalen Bühler Sportstätten GmbH, berichtet von 16.700 zahlenden Besuchern in diesem Monat. „Das sind doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres“, sagt Zimmer.

Wenn so viele Badegäste trotz der Einschränkungen wegen der Pandemie Erholung suchen, gibt es Probleme. Eine Leserin hat sich verärgert in einer Mail an die Redaktion gewandt und wirft der Stadt ein wenig familienfreundliches und kleinkariertes Verhalten vor. Zu dem Vorwurf kam es so: Ein vierköpfige Bühler Familie machte sich am Freitagnachmittag auf ins Schwarzwaldbad.