Warum das „Late Night Shopping“ und der Streetfood-Markt in Bühl abgesagt werden müssen

Corona stellt die Bühler Innenstadtgemeinschaft Bina vor gewaltige Herausforderungen. Erfolgsreiche Events müssen in diesem Jahr abgesagt werden. Mitarbeiter in Einzelhandel und Gastronomie sind an ihrer Belastungsgrenze.

Corona stoppt das „Late Night Shopping“ in Bühl. Das war eigentlich am 2. Oktober geplant, musste aber von der Innenstadtgemeinschaft „Bühl in Aktion“ (Bina) aus dem Kalender gestrichen werden. „Der geplante Streetfood-Markt und die Laser-Show wären nur mit einem erheblichen Sicherheitsaufwand möglich gewesen“, schreibt Bina-Geschäftsführerin Michaela Kaiser an die Mitglieder.

Die Pandemie ist für die Einzelhändler und die Gastronomen, die in der Bina organisiert sind, eine Katastrophe. Die Events, mit denen sie sonst regelmäßig werben, sind gefährdet oder müssen abgesagt werden. Die letzte große Veranstaltung war der „Verkauf auf der Gass“ am 24. Juli. „Damit waren wir eine der ersten Städte, die sich vorgewagt haben“, berichtet Bina-Vorstand Sebastian Böckeler. „Das Ordnungsamt der Stadt Bühl hat mitgespielt.“

Jetzt hat die Bina das „Late Night Spopping“ gecancelt. Der technische und finanzielle Aufwand wären im Zusammenhang mit dem Streetfood-Markt riesig gewesen. Der Streetfood-Markt als eigentliche Attraktion des „Late Night Shoppings“ gilt verwaltungstechnisch nicht als klassischer Markt, sondern als Veranstaltung.