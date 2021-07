Der Schilderklau ist schwer in Mode. Auch im Bühler Stadtteil Eisental sind kurzzeitig die Ortsschilder verschwunden - und dann wieder aufgetaucht. Warum das passiert ist? Dazu gibt es eine Theorie.

Des Rätsels nächster Teil: Noch ist nicht geklärt, wer aus welchen Gründen in den vergangenen Wochen die vier Ortsschilder des Bühler Stadtteils Eisental gestohlen hat, da sind sie auf eine nicht minder unbekannte Weise schon wieder aufgetaucht.

Fein säuberlich aufeinandergeschichtet lagen sie im „Eselsweg“, einer gar nicht so selten genutzten Verbindungsstraße durch die Weinberge zwischen Eisental und dem benachbarten Baden-Badener Stadtteil Steinbach. Am Sonntagmorgen wurden sie dort entdeckt - am Tag davor war Ortsvorsteher Jürgen Lauten noch auf dieser Straße gewesen: „Da lag noch nichts.“

Am Samstag hatten die BNN über den Schilderklau berichtet, von dem nicht allein Eisental betroffen war. Unterentersbach, einem Ortsteil von Zell am Harmersbach im Ortenaukreis, war es ähnlich ergangen. Beim Polizeipräsidium Offenburg, das sowohl für den Ortenaukreis als auch für den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden zuständig ist, waren im vergangenen Jahr 18 Schilder-Diebstähle gemeldet worden – ein gelbes Ortsschild war allerdings nicht darunter gewesen.