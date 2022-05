Warum in Bühl am Mittwoch der Strom ausgefallen ist

Ein Stromausfall hat Teile von Bühl am Mittwoch in Atem gehalten. Ein Bagger hatte ein Kabel gekappt, und auch die Innenstadt war kurz betroffen.

Und plötzlich war in Teilen von Bühl der Strom weg: Weil ein Bagger bei Arbeiten an der Kläranlage am Mittwoch ein 20-Kilovolt Kabel erwischt hat, gingen in der Innenstadt, im Versorgungsbereich Richtung Neusatz und Weitenung sowie in Teilen von Kappelwindeck gegen 15 Uhr die Lichter aus.

Die Bühler Stadtwerke schickten sofort ihre Experten auf die Strecke, die die Störung beseitigten, berichtet Geschäftsführer Rüdiger Höche. Dazu wurde durch Netzumschaltung der beschädigte Abschnitt des Mittelspannungskabels herausgenommen und das Netz dann Stück um Stück wieder hochgefahren.

Rund eine Viertelstunde später war der Strom in den betroffenen Stadtquartieren wieder da, so Höche auf Anfrage der Redaktion. Die war ebenfalls betroffen, ganz kurz setzte das Licht aus. Die Techniker der Stadtwerke begutachten jetzt den Schaden, dann entscheidet sich, ob einfach geflickt werden kann, oder ein ganzer Teil des Leitungsstrangs ausgetauscht werden muss.