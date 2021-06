Für seine Projekte bekommt von Holleben schon mal Klamotten statt Geld. Bei seinem Heimaturlaub in Bühl erzählt der renommierte Fotograf, mit was er sich gerade beschäftigt.

Jan von Holleben, renommierter Fotograf und Autor aus Berlin mit Wurzeln in Bühl, kehrt gerade mit seiner Familie von den Geroldsauer Wasserfällen zurück, Söhnchen Lennox ist noch ganz aufgekratzt. Urlaubsstimmung.

Die setzt sich auch im Gespräch im elterlichen Garten fort, obschon es vorrangig um Jan von Hollebens Arbeit gehen wird. Die hat auch in Pandemiezeiten nicht geruht. Abgesehen von einigen Wochen in Thailand und Neuseeland, wo die junge Familie 2020 coronabedingt mehr Zeit verbrachte als geplant – aber gern noch länger geblieben wäre.

Zurück in Berlin, widmete sich der Fotograf zwei sehr lukrativen Aufträgen, die ihm wiederum ermöglichten, einige jener Projekte anzugehen, die ihm so sehr liegen: frei und ungebunden drauflos schaffen, experimentieren, sich von der Kreativität überraschen lassen. „Ich bin sicher“, sagt er, „dass das Buch ‚Alice im Wunderland‘ genau so entstanden ist, ohne Konzept, von Idee zu Idee“. Deshalb habe er es wohl auch als Kind schon so geliebt.

Diese Projekte realisiert von Holleben ungern allein. „Ich brauche ein Gegenüber.“ In seinem Studio begleite ihn meist seine Assistentin, in diesem Fall traf er sich auch mit einem Freund, dem Art Director Gabor, um Stop-Motion-Videos zu drehen, und – wie so oft – mit Kindern, „jeweils nur aus einem Haushalt und unter Hygieneauflagen“.

Tolle Klamotten statt Geld

Erwähnt werden muss in dem Kontext eine „Modestrecke“ im Auftrag einer italienischen Firma, die ihm zwar kein Geld einbrachte, dank der er aber „tolle Klamotten“ zugeschickt bekommen hatte. „Ich machte mit denen einen Deal: Ich fotografiere nicht nur die acht bis zehn erwünschten Bilder, sondern 80 bis 100, und darf sie dann auch für eigene Zwecke nutzen.“

Daraus entstand einerseits das Magazin „Science Sucks“, andererseits schuf er gemeinsam mit Gabor die Videos, die nun etwa auf Instagram und seiner Homepage www.janvonholleben.com zu sehen sind.

Science Sucks – er übersetzt das als „Wissenschaft ist scheiße“ – deutet schon auf die Kernaussage hin: „Ich habe viele Freunde in der Wissenschaft und werde nie begreifen, warum wir in Deutschland nicht an erster Stelle den Wissenschaftlern glauben, sondern den großen Konzernen.“ Dieses „Paradoxon“ löse er für sich gewissermaßen auf, indem er bestehende Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setze, zum Beispiel durch optische Tricks.

Von Holleben stellt Gewissheiten auf den Kopf

In der Praxis sieht das dann so aus, dass ein Junge auf dem Foto seinen Kopf in der Hand hält, Farbe von Händen in den Himmel tropft oder ein Mädchen in der Luft schwebt. Viele Bilder greifen auch, ähnlich „widernatürlich“, nur Objekte auf. Er stellt Gewissheiten auf den Kopf – und erinnert damit zugleich daran, dass sie sehr wohl existieren. Der Übergang zu den Videos ist fließend, finden sich doch unter ihnen einige der „Kindermotive“.

Gabor hat unglaubliche Ideen. Wir ergänzen uns wahnsinnig gut, Jan von Holleben, Foto-Künstler

Aber auch allein mit Gabor fabrizierte von Holleben „verrücktes Zeug“. Er schwärmt von dem Künstler: „Gabor hat unglaubliche Ideen. Wir ergänzen uns wahnsinnig gut.“ Noch immer ein wenig fassungslos schildert er, dass die Videos klanglich von „dem“ Al Sirkett unterlegt wurden, der etwa für den Sound des Films „Les Misérables“ verantwortlich zeichnete. „Er arbeitet mit einer Freundin von mir zusammen – so entstand der Kontakt –, lebt aber in London. Al hat einfach aus Spaß mitgemacht und verstand schnell, worauf ich hinauswollte: abgedrehte, abstrakte Töne. So einen Sound hatten meine Videos noch nie!“

Doch jetzt, gerade jetzt, ist von Holleben in Bühl, wo er seine frühe Kindheit verbrachte, genießt den Sommer, das Wandern, das Gefühl von Heimat in Süddeutschland. „Eigentlich haben wir in Europa ja alles an Landschaften, was man sich so wünschen kann“, sagt er. So gigantisch Neuseeland auch sein mag.