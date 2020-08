Wasserschlacht-Streit zwischen Metzgern endet vor dem Amtsgericht Bühl

Von Christiane Krause-Dimmock

Die Stimmung unter den Metzgern sei äußerst geladen gewesen, berichtete eine Zeugin vor Gericht über einen Vorfall, der sich im vergangenen August in einem Betrieb im südlichen Landkreis Rastatt abgespielt hatte. Zwei Mitarbeiter seien so heftig aneinandergeraten, dass nachts die Geschäftsleitung gerufen wurde und sich die Parteien nun vor dem Amtsgericht wiedersahen. Doch der Fall, der eingangs nach einem gewalttätigen Übergriff aussah, nahm ein überraschendes Ende. Freispruch lautete schließlich das Urteil.

Ausgelöst worden sei der Streit durch die unsachgemäße Reinigung einer Maschine. Diese muss so auffallend gewesen sein, dass die weitere Verwendung untersagt war, sofern der Missstand nicht behoben werde. Für die Metzger, die im Betrieb als Subunternehmer tätig sind, bedeutet dies eine Verzögerung, die mit finanziellen Verlusten verbunden ist, erklärte der Angeklagte die Wut auf den Verantwortlichen.

Streit endet mit Verbrühungen und Handgreiflichkeiten

Er habe den Reiniger deshalb – möglicherweise auch provokant - aufgefordert, er möge seinen Job ordentlich machen, als dieser sich ans Werk begab. Eine Ansage, die mit einer heißen Dusche beantwortet worden sei. Dabei hätten sich der neben ihm stehende Kollege und er selbst Verbrühungen zugezogen, führte der Angeklagte weiter aus. Als der Kontrahent nicht aufhörte, habe er ihm nachgesetzt und ihn gepackt, um ihm den Schlauch zu entwinden, während der ebenfalls geschädigte Kollege das Wasser abstellte.

Der Kollege, dessen Anzeige das Verfahren letztlich in Gang gesetzt hatte, will allerdings nur lauwarmes Wasser benutzt und auch nicht direkt auf den Angeklagten gezielt haben. Trotzdem habe ihn dieser am Hals gepackt und gegen einen Tisch gedrückt, wobei er sich an der Hand verletzt habe.

Ganz schlüssig waren die Einlassungen des Anzeigeerstatters im Zeugenstand indessen nicht. Maden seien in der Maschine gekrochen, was wohl der Grund dafür gewesen sei, warum eine nochmalige sorgfältige Reinigung erforderlich war, so klang in den verschiedenen Aussagen der insgesamt acht Zeugen unterschwellig durch.

Der Betriebsleiter hatte angesichts des handfesten Zwists, der zwischen den beiden Metzgern entbrannt war, entschieden, dass der Angeklagte unverzüglich nach Hause zu gehen habe und erst nach einer Woche wiederkehren dürfe. Ja, räumte er schließlich ein, der Angeklagte habe sich damals gerechtfertigt und auch auf die Verbrühung hingewiesen.

Auch eine Tierärztin, die ihren Dienst im Betrieb versieht, machte nur sehr vage Angaben. Sie war nicht Zeugin des Geschehens gewesen, habe sich aber des Wasserspritzers angenommen und den Angeklagten damals ignoriert.

Die Einlassungen des Kontrahenten warfen auch eine Reihe von Fragen auf. So will dieser nur lauwarmes Wasser und Desinfektionsmittel verwendet haben bei der Reinigung. Auf gezieltes Nachfragen des Verteidigers knickte er jedoch bezüglich seiner ursprünglichen Aussagen mehr und mehr ein.

Auch die im Zeugenstand geschilderten Beobachtungen der anderen Zeugen ließen ein neues Bild des geschilderten Ablaufs entstehen, so dass der Angeklagte den Gerichtssaal mit einem Freispruch verließ.