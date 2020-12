Bergwacht kümmert sich um Rodelunfälle

Rodler, Spaziergänger und Rettungshubschrauber: Schnee sorgt für Ausnahmezustand im Schwarzwald

Der Schnee lockte tausende von Menschen aus Baden, Württemberg und Rheinland-Pfalz an den Feiertagen und am Sonntag in den Nordschwarzwald. Der Ausflug als Mittel gegen den Corona-Frust. Dass der Deutsche Wetterdienst eine Sturmwarnung ausgegeben hatte, interessierte nicht. Ebenso wenig, dass Unfälle zu mehr Belastung in den Krankenhäusern führen.