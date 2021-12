Dorf-Prominenter spielt den Nikolaus

Heiter-hintersinniges Weihnachtsgebabbel aus Müllenbacher Weinkeller

Ein Hauch von Hollywood in einem Müllenbacher Weinkeller: Dort wurde dieser Tage das Weihnachtsgebabbel 2021 gedreht. Aber um was geht es da? Wer steckt dahinter? Und vor allem: Was hat es mit dem geheimnisvollen Prominenten auf sich, der den Nikolaus spielt?