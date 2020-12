Bei uns stellt niemand Ortschaftsräte und Ortsvorsteher in Frage. Die Bühler Ortschaften mit Ortschaftsverfassung haben die Größe von kleinen selbstständigen Gemeinden, von denen es in Baden-Württemberg noch einige gibt. Die Ortschaftsverfassung in Bühl ist aus meiner Sicht nicht diskutierbar. Sie ist ein Grund, warum die heutigen Stadtteile im Rahmen der kommunalen Neugliederung in den 1970er Jahren überhaupt bereit waren, sich in eine größere Kommune einzugliedern. Und nur deshalb wurde Bühl auch große Kreisstadt. Daran muss man immer mal wieder erinnern.