Weniger Golfrasen und mehr Blüten

Bühl-Eisental. Wie gehen die Winzer mit den Pflanzen und dem Boden um? Für viele Verbraucher spielt das mittlerweile eine große Rolle. Sie wollen regionale Produkte, die nachhaltig produziert werden. Ein viel versprechendes Pilotprojekt könnte im hiesigen Weinbau für eine blühende Vielfalt in den Rebhängen sorgen. Die Winzer bearbeiten große Flächen vor allem in der Vorbergzone bei Bühl und tragen somit eine große Verantwortung für die notwendige Artenvielfalt. Winzer Berthold Falk hat sich des Themas sozusagen als Vorreiter für die Affentaler Winzer angenommen: Er wirbt für die neue Begrünung, die auch handfeste Vorteile für die Winzer hat.

Viele kleine blaue, gelbe und weiße Blütenstände wiegen leicht im sommerlichen Wind in einem Rebstück im Betschgraben. „Wenn Sie hier reinschauen, dann sieht man sehr anschaulich, wie schnell es geht, dass hier zwischen den Rebzeilen wieder viele unterschiedliche Blüten zu sehen sind“, freut sich Berthold Falk. Der Nebenerwerbswinzer zählt die vielen Kräuter auf, die sich durch weniger Mulchen schon in seinem Weinberg angesiedelt haben. Aber das soll erst der Anfang sein. Falk sieht eindeutige Vorteile in dieser Bewirtschaftung: für die Winzer und für die Insekten. „Und das möchte ich vermitteln“, ist das Aufsichtsratsmitglieder der Affentaler Winzer überzeugt.

Die Landwirte und vor allem die Winzer stehen seit dem Bekanntwerden des Insektensterbens in der Kritik. „Daran müssen wir was ändern. Wir müssen die Bewirtschaftung umstellen und das auch den Verbrauchern näher bringen“, sieht Berthold Falk einen klaren Auftrag. Um diesen umzusetzen hat er sich mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord zusammengetan und ein Pilotprojekt gestartet, mit dem die neue Arbeitsweise sehr anschaulich dokumentiert werden kann.

„Das ist auch für uns ein großes Anliegen. Es gibt im Naturpark einige solcher guter Ansätze, die wir verfolgen. Auch Schulklassen und Betriebe können bei dieser Aktion, die unter dem Stichwort Blühender Naturpark sehr erfolgreich läuft, jederzeit mitmachen“, freut sich Lilli Wahli, die das Projekt leitet. Zahlreiche Kommunen haben sich schon beraten lassen, wie entweder Streifen oder komplette Wiesen bienenfreundlich umgestaltet werden können“, geht Lilli Wahli auf die stete Nachfrage ein.

Die Projektleiterin ist froh, dass sich die Winzer dem Thema Artenvielfalt und Nahrung für Insekten annehmen. Und sie hat sozusagen als neutralen Gutachter Manfred Kraft für die Begehung im Weinberg mitgebracht. „Ich bin Imker und freue mich über jede zusätzliche blühende Fläche“, sagt der Obmann für Bienenweide beim Badischen Imkerverband. „Allerdings gibt es bei einer Dauerbegrünung große Unterschiede“, gibt der Fachmann zu bedenken. Die vielfach gepriesene Phaselia mit den blauen Blütenständen stehen für rund fünf Sorten Wildbienen zur Verfügung. „Wenn ich aber eine richtige Saatmischung ausgebe, dann kann ich für mehr als hundert Bienen und Insekten etwas wirklich Gutes tun“, plädiert er für eine entsprechend Einsaat, die es etwa im online-Shop des Naturpark Schwarzwald gibt.

„Begrünung ist nicht gleich Begrünung. Und wenn schon im März alles weggemulcht wird, dann gibt es nichts für Wildbienen und Falter. Wir müssen da umdenken. Das lohnt sich für den Winzer in mehrfacher Hinsicht. Durch die Artenvielfalt verbessert sich das Verhältnis von Nützlingen zu Schädlingen. Und die Winzer müssen weniger mulchen“, plädiert er für einen blühenden Besetz in jeder zweiten Gasse. Experten haben stets gegen eine starke Begrünung als Konkurrenz zur Rebe argumentiert. „Das sehe ich überhaupt nicht. Denn durch ein spätes Mulchen entsteht düngende Grünmasse, die dem späten Reifeprozess der Trauben eher zugute kommt“, wertet Berthold Falk.