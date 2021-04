Das Minus ist gewaltig, überraschend ist es nicht. Um 53,2 Prozent sind in der Ferienregion Bühl-Bühlertal im vergangenen Jahr die Ankünfte zurückgegangen, um 48,6 Prozent die Übernachtungen.

„Wir sind damit gewissermaßen nicht in guter, sondern in schlechter Gesellschaft“, sagt Tino Rettig, der Geschäftsführer der Tourist-Info der Ferienregion. Er macht so auf die allgemeine durch die Corona-Folgen entstandene Entwicklung aufmerksam.

Allerdings sind die Zahlen im Vergleich zum Schwarzwald (Ankünfte minus 45,3, Übernachtungen minus 37 Prozent) und zum Land Baden-Württemberg (minus 48,9 und minus 40,2 Prozent) stärker gesunken.