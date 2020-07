Wenn Furzfische die Mieten hochtreiben

Die Wohnungsnot in Baden-Württemberg war Thema bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Architektenkammer und der Stadt Bühl. Fred Gresens, Bezirksvorsitzender der Architektenkammer Südbaden und hauptberuflich Vorstandschef der Mittelbadischen Baugenossenschaft in Offenburg, forderte weniger Bürokratie, Naturschutz und Denkmalschutz. Unsinnige Vorschriften will er abschaffen, damit schneller gebaut werden kann.

"Freund klarer Worte"

Der Architekt ist Bezirksvorsitzender der Architektenkammer Südbaden und hauptberuflich Vorstandschef der Mittelbadischen Baugenossenschaft in Offenburg. „Ich bin ein Freund klarer Worte“, konstatierte er gleich zu Beginn seines Vortrags, in dem er zahlreiche provokante Thesen aufstellte (siehe Kommentar am Ende dieses Beitrags). Für Gresens, der 1993 in Karlsruhe über Niedrigenergie-Gebäude promoviert hat, ist klar: Nur mit einem erheblichen Bürokratieabbau und einer starken Nachverdichtung lässt sich die Wohnungsnot lösen. Naturschutz, Denkmalschutz und aus Sicht von Gresens überflüssige und falsche Sicherheits- und Dämmvorschriften im Bereich des Bauens müssen spürbar zurückgedrängt werden.

Eine Million Wohnungen fehlen

„In Baden-Württemberg fehlen pro Jahr 65.000 Wohnungen“, berichtete Gresens. Insgesamt seien es 200.000, bundesweit sogar eine Million. „Vor allem bezahlbare Wohnungen gibt es nicht“, betonte er. Diese würden immer wichtiger, weil inzwischen 60 Prozent der Bundesbürger, also längst auch die mittleren Einkommen, Anspruch auf Sozialwohnungen hätten. Es räche sich, dass viele Kommunen in den vergangenen Jahren ihre Sozialwohnungen verkauft hätten. Die von der Landesregierung eingesetzte Wohnraum-Allianz sei ineffektiv. „Die Leute gehören aus dem Gremium geworfen und durch andere ersetzt“, forderte er. Die Niederlande würden es vormachen. Von 20000 Bauvorschriften seien dort noch 6000 übrig geblieben. Die föderalistische Bundesrepublik bekomme hingegen nicht einmal Landesbauordnungen hin, die eine gemeinsame Definition für Vollgeschosse fänden.

Zu viel Bürokratie

An den hohen Mieten und Kaufpreisen für Wohnungen sind nach Gresens Ansicht in Deutschland vor allem die überzogene Bürokratie und „endlose Genehmigungsverfahren“ schuld. Insbesondere die Nebenkosten der Mieten würden durch unsinnige Vorschriften beispielsweise für die Wartung von Aufzügen oder für den Einbau von Lüftungen, die viele Nutzer nach seiner Erfahrung gar nicht wollen, dramatisch steigen. Für Tierfutter gelte ein Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent, für Wohnungen, die ein Lebensrecht seien, 19 Prozent. „Ja geht´s noch?“ fragte Gresens.

Ist der Naturschutz überflüssig?

Der aus Sicht des Referenten völlig überzogene Naturschutz behindere mit seiner übertriebene Liebe für Fledermäuse (beispielsweise im Bühler Stadtteil Neusatz), Furzfische (in Hamburg) oder Bäume (in der Bühler Innenstadt) wichtige Neubauprojekte. Das Landesdenkmamt will Gresens auflösen. Die „Grande Nation“ Frankreich habe 40.000 Denkmäler, Baden-Württemberg 90 000. Und immer kämen neue hinzu. Für den Referenten überflüssig.

Kritik an Ortschaftsräten

Vor allem die Ortschaftsräte, die wie jüngst in Altschweier oder Neusatz große Wohnprojekte behindern, bekamen ihr Fett weg. Fünfgeschossige Neubauten sollten auch auf dem Dorf kein Tabu sein. In Innenstädten wie in Bühl kann sich Gresens auch sieben Geschosse vorstellen. „Die Infrastruktur steht“, meinte er. „Man sollte deshalb eine Mindestdichte fordern statt immer neue Flächen zu erschließen.“ Vorbild für Gresens ist Paris, die am dichtesten besiedelte Metropole Europas („Wir finden es alle ganz toll, wenn wir durch diese Stadt laufen“). Dort leben rund 20.000 Einwohner pro Quadratkilometer. „Auf Bühl mit seinen nur 30 000 Einwohnern übertragen müssten hier bei entsprechender Dichte 1,5 Millionen Menschen leben“, stellte er fest.

Paradigmenwechsel

Fred Gresens will einen Paradigmenwechsel. Die aktuelle gültige deutsche Baunutzungsverordnung von 1962, die sich noch an der berühmten Charta von Athen von 1933 orientiere, sei längst überholt. Der Referent forderte eine Neuorientierung an der Charta von Leipzig zur nachhaltigen europäischen Stadt (2007).

Qualifizierte Nachverdichtung

Gresens kritisierte insbesondere das in Deutschland erlaubte Maß der baulichen Nutzung für Grundstücke, das unter anderem durch Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) definiert wird. Die GRZ gibt an, wie groß der Anteil der überbauten Grundfläche eines Grundstücks im Verhältnis zu seiner Gesamtfläche sein darf, die GFZ wie groß die Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche. Diese Werte will Gresens deutlich anheben. Er nannte das „qualifizierte Nachverdichtung“. Um die explodierenden Mieten und Wohnungspreise zu bremsen, seien auch die Kommunen gefordert. Nach dem Vorbild der Stadt Wien sollten sie ihre Flächen nicht meistbietend an Investoren verkaufen, sondern eine Höchstmiete von beispielsweise 7,50 Euro pro Quadratmeter vorschreiben. Darauf könnten sich Investoren mit ihren Konzepten bewerben. Die beste Idee erhalte den Zuschlag, wobei auch die Baukultur ein wesentlich Aspekt sein müsse.

Die Ausstellung zum Thema Wohnen ist vom 26. März bis 3. April in der Mediathek in Bühl zu besichtigen.

Kommentar zum Thema