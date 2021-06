Martin Borschert verfolgt die Wege der drei Bussarde im Rahmen eines Forschungsprojektes nun schon länger. „Angefangen hat alles vor drei Jahren mit der Windkraft und der Frage, ob Wespenbussarde durch die Rotoren der Anlagen gefährdet sein könnten“, erklärt der promovierte Biologe. „Der Wespenbussard gilt als windkraft-sensibler Vogel und es stellte sich die Frage, ob er ähnlich kollisionsgefährdet ist wie beispielsweise der Rotmilan“.

Mit diesen Untersuchungen hat die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg die Vogelwarte in Radolfzell beauftragt, die wiederum an Martin Boschert herantrat. „Wir kannten einige Nester der Wespenbussarde in der Region“, so Boschert, es sei aber eine Herausforderung gewesen, die Vögel zu fangen und ihnen kleine Sender anzulegen. Wespenbussarde sind öfter und länger Nest-abwesend, so dass die Besenderung eine sehr zeitaufwändige Sache ist.

Wespenbussarde und Windkraft: Was man bisher weiß Viele Aspekte der Biologie des Wespenbussardes sind noch zu wenig bekannt. Das Projekt Vögel und Windkraft soll hier für neue Erkenntnisse sorgen. Im Vordergrund steht dabei, einen Zusammenhang zwischen den Witterungsverhältnissen wie Wind-Geschwindigkeit und der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Flugbewegungen zu erhalten, um eine mögliche Gefährdung des Wespenbussards durch den Ausbau der Windkraft besser beurteilen zu können. Die bisher vorliegenden Daten erlauben noch keine fundierten Rückschlüsse auf den Einfluss von Witterungsvariablen auf das Verhalten. Hier braucht es zum einen mehr Zeit und zum anderen auch mehr besenderte Wespenbussarde, um aus den Daten allgemeingültige Aussagen erarbeiten zu können.