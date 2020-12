Die Pfarrkirche St. Karl Borromäus in Neusatz ist in den Jahren 1911 bis 1913 nach Plänen von Johannes Schroth, dem Leiter des Erzbischöflichen Bauamtes in Kalrsruhe, entstanden. Die Kirche überragt das Ingersbachtal und prägt Dorf und Landschaft. Sie erhebt sich oberhalb der Schwarzwaldstraße auf einer hohen künstlichen Terrasse und ist deshalb von Weitem sichtbar.

Das aus bossierten – also nur roh behauenen – Granitquadern errichtete Gotteshaus ist eine sogenannte Wandpfeilerkirche. Bei diesem Typus tragen in den Innenraum gezogene Pfeiler an den Längswänden die Tonnengewölbe. Von außen lässt sich die Struktur im Inneren nicht ablesen, was typisch für den Jugendstil ist. Charakteristisch sind die beiden Staffelgiebel des hohen Westturms. Die Neusatzer Kirche zeigt Stilmerkmale des Jugendstils und der Neuromanik.

Vollständig erhalten sind auch Ausstattung der Kirche mit Altären und Kanzel sowie die großartige Ausmalung im Jugendstil von Josef Wagenbrenner aus Rastatt. Weil nach 1950 die Ausstattung vieler Sakralbauten der Zeit um 1900 zerstört wurde, ist das eine Ausnahme. Die Nachkriegsgeneration kratzte die als unschön empfundene Farbe von den Wänden und die Altäre landeten im Sperrmüll. In Neusatz blieb ein „Gesamtkunstwerk“ des frühen 20. Jahrhunderts weitgehend unverändert bestehen.