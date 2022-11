Wetten, dass..? und kein Ende - ein Rückblick und Ausblick

Es gibt nur ganz wenige Erinnerungen, die gleich mehrere Generationen miteinander teilen können. „Wetten, dass..?“ ist eine davon. Ganz egal, ob Jahrgang 60, 70, 80 oder 90 – die Bilder in unseren Köpfen ähneln sich.

Sie zeigen Kinder, die frisch gebadet vor dem Fernseher sitzen, erzählen von Weltstars, die auf einem großen Sofa sitzen und mit Thomas Gottschalk Gummibärchen naschen, und sie lassen auch im Nachhinein noch staunen über Wetten, die manchmal höchst abstrus, in den meisten Fällen aber doch immer irgendwie spannend und faszinierend waren.

Am 14. Februar 1981 flimmerte die große Spielshow des ZDF zum allerersten Mal über das Gerät, das man vor 41 Jahren noch Mattscheibe nannte.

Innerhalb kürzester Zeit unterhielt sie Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Die meistgesehene Ausgabe aller Zeiten lief am 9. Februar 1985 mit Frank Elstner als Moderator. 23,42 Millionen Menschen schauten allein im damaligen West-Deutschland zu.

Diesmal sind gleich zwei Wettkandidaten aus Bühl dabei

Als Frank Elstner die Show erfand, war Holger Siebnich aus Bühl noch gar nicht geboren. Beim Revival am kommenden Samstag wird der inzwischen 41-jährige Leiter der BNN-Redaktion Rastatt selbst als Wettkandidat dabei sein.

Für ihn und seinen Wettassistenten André Blickensdorf geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Schon als kleiner Junge habe ich mir gewünscht, einmal auf der großen Bühne zu stehen“, sagt er.

Das war auch beim knapp zehn Jahre jüngeren Felix Kaiser so. Er kommt ebenfalls aus Bühl und wird ebenfalls Wettkandidat in der Sendung sein, die um 20.15 Uhr live aus Friedrichshafen am Bodensee gesendet wird.

Als großes Lagerfeuer der Nation ist „Wetten, dass..?“ oft bezeichnet worden. Lagerfeuer deshalb, weil die Show Millionen von Menschen vor dem TV versammelte, die danach gemeinsam eine wärmende Erinnerung teilten.

Auch diesmal will Thomas Gottschalk das Feuer der alten Zeiten wieder entfachen. „Ich freue mich über diese Beschreibung und werde alles geben, dass es auch diesmal wieder knistert“, verspricht er.

Dass ihm das gelingen wird, steht eigentlich jetzt schon fest. Der Quotenkeller, in den „Wetten, dass..?“ im Jahr 2014 gesunken war, scheint nach dem überraschenden Comeback von Gottschalk ohnehin vergessen.

Nicht nur bei Menschen wie Holger Siebnich und Felix Kaiser war die Sehnsucht nach einem Wiederaufleben der legendären ZDF-Sendung offenbar groß.

Nach 24 Jahren hatte Thomas Gottschalk 2011 die Moderation von „Wetten, dass...?“ aufgegeben. Bei der Jubiläumssendung zum 30. Geburtstag der Show hatte der Entertainer erklärt, er könne nach dem Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch am 4. Dezember „in dieser Show nicht weitermachen, als wäre nichts passiert“.

Seitdem läge ein „Schatten“ auf der Sendung, er könne nicht „zu der guten Laune zurückzufinden, die Sie zu Recht von mir erwarten“. Koch verletzte sich bei einem Salto über ein fahrendes Auto schwer und sitzt seitdem im Rollstuhl.

In den Wochen nach jener schicksalshaften Sendung gab es Diskussionen, wer in seine übergroßen Fußstapfen treten könnte. Im Gespräch waren Showgrößen wie Hape Kerkeling oder Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Die Suche nach einem Nachfolger dauerte fast ein Jahr lang. Letztendlich entschied sich das ZDF für Markus Lanz. Innerhalb der zehn Monate langen Pause baute sich eine riesige Erwartungshaltung um den neuen Moderator auf, die sich zur ersten Episode mit Lanz am 6. Oktober 2012 in 13,62 Millionen Zuschauern und 43,7 Prozent aller Fernsehenden entlud.

Bei der letzten Sendung schalteten nur noch knapp sieben Millionen ein

Die Kritiken allerdings waren weniger gut und über die kommenden Folgen brach die Quote ein. Das schlechteste Ergebnis musste Markus Lanz 26. Juli 2014 kurz vor Ende der Ära hinnehmen. Nur noch 6,85 Millionen Menschen hatten die Sendung verfolgt.

Zum 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk kündigte der Sender 2020 dann überraschend die Rückkehr des Showklassikers an. Im November 2021 folgte die Sonderausgabe der Kultshow.

Die zunächst als einmalig angekündigte Neuauflage zum 40. Jubiläum der Sendung hatten mehr als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Das ZDF sprach vom „größten Showevent der letzten Jahre“. Unterhaltungschef Oliver Heidemann freute sich über die „überwältigende Resonanz des TV-Publikums.“

Wenig später kündigte Heidemann an: „Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von ‘Wetten, dass..?’ weiterzuschreiben.“ Nach der Show jetzt aus Friedrichshafen soll auch 2023 noch mindestens eine weitere folgen.

Aus Sicht Thomas Gottschalks hat sich die Welt und mit ihr das neue „Wetten, dass..?“-Format aber sehr verändert. Sein Hauptpunkt: Es gebe keine Weltstars mehr, auf die sich alle Altersgruppen einigen können.

„Wenn Paul McCartney auf meiner Couch sitzt, geht mir das Herz über. Ein Fünfzehnjähriger fragt: ‘Wer ist der alte Mann?’“, so Gottschalk. Von den Beatles habe die Jugend heute noch nie was gehört.

„Ich hingegen kann mit den aktuellen Eintagsfliegen wenig anfangen, deren Berühmtheit sich darin begründet, dass sie Millionen Klicks vorweisen können, oder ein Casting gewonnen haben. Das sind die Celebrities von heute. Mit Sophia Loren oder Cher locke ich niemanden mehr hinter dem Ofen vor.“

Doch mit Stargästen wie John Malkovich und Robbie Williams muss auf dem großen Showsofa am Samstag wenigstens keiner frieren.